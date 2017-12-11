Белорус из списка Forbes: Я бросил «универ» на первом курсе 9 11.12.2017, 11:54

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Андрей Максимов

Андрей Максимов к школьному выпускному создал свою компьютерную игру.

Недавно в список самых успешных людей до 30 лет журнала Forbes попал белорусский разработчик игр. Андрей Максимов еще в школе «методом тыка» изучал программы для создания трехмерной графики, к выпускному создал свою компьютерную игру. Максимов не увидев пользы в высшем образовании, потому и бросил институт, без диплома перебрался в Америку, где стал арт-директором в компании мечты, а в свободное время он делает сэндвичи бездомным людям.

12 цитат из разговора dev.by с незаурядным белорусом:

1) «Оценки для меня вообще были неважны. Учительница английского языка преподала однажды хороший урок. Она сказала, что если бы я не признался, что не подготовился, то поставила бы пятерку, а так три. С тех пор я понял, что стараться нужно, но для этого не всегда стоит готовиться, как этого ожидают другие».

2) «К самим знаниям я отношусь нейтрально (есть интернет), гораздо важнее, как ты подходишь к процессу обучения. В большинстве школ не заботятся об этом. Приходится запоминать какие-то правила, решать тесты — меня удручала очень ограниченная полезность этого подхода».

3) «В школе удивились, что я не умею рисовать, но я сказал «дайте мне карандаш и покажите, как это делается». Когда начались занятия, я с ужасом осознал, что знаю о трехмерной графике и анимации больше, чем преподаватель».

4) «Хороший геймдизайн — это когда ты можешь найти способ, как донести до людей нужное тебе настроение. И в изобразительном искусстве, и в программировании все сводится к решению проблем. Только во втором случае это может быть одно-два правильных решения, а в первом — бесконечное множество. Поэтому, когда программисту нужно решить художественную задачу, у него иногда взрывается мозг».

5) «Я уже не особо доверял массовому образованию и не был уверен, что в университете научат чему-то хорошему. Думал, что придется делать через силу, и боялся, что если пойду изучать искусство, то это может отбить желание им заниматься в свободное время.

Вуз ничего мне не дал, но я все равно не спал ночами. Можно сказать, что пока я занимался своей основной деятельностью — изучал разработку игр, то немного ходил в университет».

6) Андрей ушел после первого курса: «Видимо, это был не мой монастырь, и я решил не соваться со своими правилами. Я трепетно отношусь ко времени и своей прерогативе им распоряжаться. На мой взгляд, в сутках и так слишком мало часов».

7) «Первый раз, когда я написал в Wargaming, мне даже не ответили. Я переделал портфолио и отправил еще раз, и мне сказали «у вас впечатляющее портфолио для вашего возраста» (мне было 18 лет), но все равно отказали. И тогда мне пришлось в третий раз действовать: я выполнил тестовое задание у них на сайте и написал вызывающее письмо в старорусском стиле с просьбой не рассматривать другие кандидатуры пока они не увидят результаты моего

тестового задания. Знакомая, которая там работала, сказала, что все смеялись с моего письма».

8) Спустя два года беларус переехал в Канаду и устроился художником по окружению в Gameloft: «В основном моделил, текстурил, освещал уровни, рисовал концепт-арт, скетчи и дизайн того, что мы будем моделить. Но, поскольку до приезда сюда я много времени посвятил неустанной работе над своими навыками, то у меня возник диссонанс того, что я могу делать

и того, что моя позиция предусматривает. Мне хотелось делать более сложные вещи».

9) После Андрей перебрался в Лос-Анджелес в компанию, о которой давно мечтал — Naughty Dog. «Это было для меня большим вдохновением. В нашей компании качество не переменная величина, и тебе не говорят «сори, у нас осталось три доллара, поэтому делаем, как есть».

10) «У меня ничего не получалось с первого раза. Все было с мозолями, потом и кровью — и в этом вся прелесть. Я бы не хотел, чтобы было по-другому. Сейчас я работаю больше, чем когда-либо. Но чем больше ты знаешь, тем больше понимаешь, что ничего не знаешь. Я все еще плохой художник и программист, и каждый день пытаюсь стать лучше».

11) «Рад ли я, что попал в список Forbes? Моя знакомая, которая тоже была в этом списке, сказала, что ей было стыдно и неудобно. Про себя могу то же самое сказать. Мне приятно, что навыки и знания, которые долго были замкнуты в просторах гейм-индустрии, становятся востребованы в других областях. Мир осознал, что графика очень важна, она решает много

проблем, не связанных с развлечениями, например, в образовании, архитектуре и

строительстве. Facebook, Snapchat, Instagram пытаются переманить игровых художников. В будущем AR будет повсюду, и перед тем, как заказать тарелку лапши, ты сперва увидишь ее в 3D, крутящуюся у тебя на столе».

12) «Как-то довелось побывать в школе одного из бедных районов Лос-Анджелеса, рассказывал детям, как можно делать игры, не имея образования (многие из них не смогут себе его позволить). На прощание они нарисовали мне много открыток, а одна девочка сказала, что хочет стать техническим художником, потому что она любит математику и ей нравится решать

творческие задачи — профессия о которой она узнала 15 минут назад. Это было очередное напоминание того, что информация, которой ты владеешь, может изменить чью-то жизнь. Никогда не переставайте делиться знаниями».