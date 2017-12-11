Александр Гольц: Американские ракеты долетят до Москвы в течение 8-10 минут 1 11.12.2017, 11:50

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Александр Гольц

Выход США из Договора о ракетах закончится для Путина скверным повторением ситуации 35-летней давности.

Накануне США объявили о предоставлении партнерам по НАТО доказательств того, что Россия грубо нарушила Договор о ракета средней и малой дальности, развернув запрещенные ракетные системы наземного базирования, которые могут угрожать Европе. В пятницу стало известно, что администрация Трампа решила ввести против Москвы санкции, призванные вынудить ее прекратить нарушения ДРСМД. Одновременно с этим представитель Госдепа и чиновник американской администрации подтвердили, что Пентагон продолжит разрабатывать новую ядерную крылатую ракету, которая в случае дальнейшего демарша со стороны Кремля станет симметричным ответом со стороны США и их европейских союзников. Военный эксперт Александр Гольц рассказал изданию Newsader, чем обернется для Москвы новая ракетная программа Соединенных Штатов.

- Александр, как Вы считаете, насколько серьезными могут быть доказательства американской стороны о том, что Россия действительно нарушила Договор о ракетах средней и малой дальности?

- Слабость американской позиции заключается в том, что США, объявив о наличии своих обвинений, никак их не конкретизировали. В частных разговорах американские представители говорят, что российским официальным лицам были предъявлены какие-то доказательства, но это осталось уделом закрытых консультаций. Как мы знаем, позиция России заключается в том, что при любых обвинениях она говорит: "А вы докажите!"

О тех аргументах и доказательствах, которые, наверное, имеет американская сторона, мы можем только догадываться. Но то, что такая озабоченность существует, уже является подтверждением того, что американцы всерьез обеспокоены нарушениями. Конечно, выход из Договора о РСМД не является целью и задачей американской стороны, и поэтому можно предположить, что американские озабоченности вызваны какими-то реальными фактами, а не выдумками.

- Почему США публично — то есть через средства массовой информации — не озвучат свои аргументы в пользу виновности Москвы?

- Я думаю, что американцы очень острожно относятся к предъявлению любых доказательств. И это очередное свидетельство изменившейся международной обстановки. Логика Пентагона заключается в том, что факт нарушения уже известен, а потенциальному противнику, то есть России, незачем знать, какими методами американцы пользовались, чтобы этот факт добыть.

- Допускаете ли Вы, что Москва действительно пошла на столь рискованный шаг и пренебрегла стратегически важным для нее соглашением?

- Я бы этого не исключал. Во-первых, в последние годы Россия нарушила множество различных своих обязательств. Во-вторых, Россия, начиная с 2005 года, использовала Договор о РСМД как средство давления на США, периодически попугивая американцев возможностью выхода из этого Договора. Начало этой традиции положил Сергей Борисович Иванов в бытность министром обороны России.

- Каковыми могли бы быть политическая и военная цели российского руководства, отвергающего Договор о РСМД?

- Политическая цель заключается в том, чтобы, опять же оказать давление на США, показав, что Россия не чувствует себя связанной обязательствами, и что Россия готова менять эти обязательства в зависимости от собственного желания. Военная цель более или менее очевидна: кто-то убедил высшее российское руководство, что ракеты средней дальности понадобятся на театрах локальных войн.

- Американские законодатели уже согласовали выделение 60 млн долларов на разработку наземных ракет средней дальности в ответ на предполагаемое нарушение Россией Договора о РСМД. Значит ли это, теперь эти ракеты в любом случае будут произведены?

- Давайте уточним. Решение еще не принято даже формально: американский президент пока не подписал закон бюджета Пентагон. Второе: если мы говорим о разработке новой ракеты средней дальности, то 58 миллионов — это деньги на то, чтобы провести конкурс для той фирмы, которая будет этим заниматься — и не более того. Это абсолютно ничтожные деньги. На них никакую разработку даже начать невозможно. В этой связи в России появилась бредовая теория о том, что американцы давно разрабатывали такую ракету, а вот теперь эти 60 миллионов нужны только для того, чтобы доложить о завершении процесса.

- Какую роль сыграл Договор о РСМД в российско-американских отношениях?

- В конце 70-х годов Советский Союз и Соединенные Штаты подписали Соглашение об ограничении наступательных вооружений — СНВ. Тогда СССР решил получить некий стратегический довесок в Европе и Азии, разместив в этих регионах ракеты средней и малой дальности, которые не подлежали учету в рамках Договора СНВ.

Результат оказался вполне ужасным именно для советского руководства, поскольку Соединенные Штаты приступили к развертыванию своих ракет средней дальности: выяснилось, что преимущества-то получали как раз США, потому что Советские ракеты могли долететь максимум до Лондона, но не до Вашингтона, а американские долетали до Москвы и Ленинграда в течение 8-10 минут. Это обстоятельство заставило Москву подписать Договор о РСМД, по которому Советский Союз уничтожил в два раза больше ракет, чем американцы — просто потому, что у СССР было в два раза больше ракет такого класса.

- Чем обернется для России ситуация, при которой американская ракетная программа будет реализована?

- Это обернется для России скверным повторением ситуации 35-летней давности и нарушением стратегического баланса, когда американские ракеты смогут достичь главных жизненно важных центров России, а российские ракеты не смогут достичь соответствующих американских центров.

Но, по-моему, все это имеет еще и важное символическое значение. РСМД был первым договором, который базировался на новом понимании взаимоотношений между Вашингтоном и Москвой, а также на высокой — ну или хоть какой-то — степени взаимного доверия. Понимании, что в столицах не сидят люди, которые готовы нажать кнопку.

И не случайно поворот от контроля над вооружениями к попыткам силовым образом решить те или иные проблемы сопровождается развалом Договора о РСМД.

Справка Newsader

8 декабря 1987 года в Вашингтоне состоялась советско-американская встреча на высшем уровне, в ходе которой Михаил Горбачёв и Рональд Рейган подписали бессрочный Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), вступивший в силу 1 июня 1988 года. Согласно документу, его участники обязались не производить, не испытывать и не развёртывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности. В соответствии с договором стороны в течение трёх лет должны были уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5500 километров, включая ракеты как на европейской, так и на азиатской территории СССР. Это был первый в истории случай договорённости о реальном сокращении имевшихся вооружений. Договор также предусматривал процедуры проверки инспекторами, которым надлежало следить за уничтожением ракет противоположной стороны.