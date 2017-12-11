В Литве столетие восстановления государственности будут праздновать неделю 1 11.12.2017, 12:44

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Жители Вильнюса окунутся в атмосферу 1918-го года.

Столетие восстановления государственности Литвы в следующем году будут праздновать целую неделю – с 9 по 18 февраля.

На протяжении этой недели будут приложены все усилия, чтобы перенести Старый город столицы на столетие назад – в 1918-ый год, пишет Delfi.

Именно на эту неделю намечены основные акценты мероприятий и торжеств: организаторы постараются привлечь как можно больше ресторанов и баров, будут организованы бесплатные экскурсии по Вильнюсу, важнейшие здания периода подписания Акта независимости будут выделены специальным освещением, в городе будет распространяться старинное издание, а увенчает все мероприятия концерт на Кафедральной площади с невиданным до сих пор решением – Колоколом века.

«Вильнюс и тогда, в 1918-ом году, находился в центре событий, и сейчас столица указывает направление и задает тон. Поэтому мы стремимся к тому, чтобы празднование этой чрезвычайно важной для Литвы даты не стало только официозным мероприятием. Вильнюс был, есть и будет открытым городом, поэтому в празднование столетнего юбилея мы постараемся вовлечь как можно больше жителей и гостей столицы. Основной акцент праздника – путешествие во времени, благодаря которому за счет зрительного, вкусового и звукового восприятия Старый город Вильнюса мы перенесем в тот судьбоносный для Литвы 1918-ый год», – утверждает мэр города Вильнюса Рямигиюс Шимашюс. Отличительной чертой приближающегося 16-го Февраля станут не только узнаваемые акценты, такие, как акция триколорных светофоров, костры на проспекте Гядимино, молодежное шествие, бесплатные экскурсии, но и новые, неожиданные идеи – сотрудничество с ресторанами по воссозданию вкусов и атмосферы столетней давности, «состаренные» названия улиц, создание Трехцветного флага из освещенных мостов, а также интерактивный Колокол века.

К этой идее приглашает присоединиться всех желающих – принять участие в февральской неделе каждый может творчески: вильнюсцы – визуально могут состарить свои аккаунты в социальных сетях, предприниматели – создать рекламы в стиле Интербеллума, самые интересные из которых будут объявлены в специально выпущенной к столетию газете вильнюсских новостей. Не будут обделены вниманием важнейшие личности и здания той поры – фотографии и высказывания подписантов украсят общественный транспорт Вильнюса, а десять важнейших зданий века будут выделены специальной триколорной подсветкой. Почтить память патриарха нации Йонаса Басанавичюса планируется созданием живой инсталляции, для которой понадобится несколько сотен бородачей.