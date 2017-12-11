«Когда меня затопила соседка, страховая выплатила 200 рублей. А когда ЖЭУ — всего 30» 2 11.12.2017, 13:28

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Минчанин рассказал о «чудесах» от «Белгосстраха».

Привычка страховать свою жизнь, имущество и даже домашних животных еще не распространилась так широко, чтобы у каждого дома лежала целая подборка полисов. Обычно если наш человек и страхуется, то только потому, что того требует закон. Но есть среди белорусов и дальновидные ребята, которые помнят о том, что не сегодня завтра может приключиться локальная беда, и страхуют свое жилье от напастей. Среди предусмотрительных горожан оказался и наш читатель Алексей, который несколько раз оформлял полисы на квартиру и даже удачно «обналичил» один из них, но потом система дала сбой, пишет onliner.by.

Заметил, что потолок стал как будто сырой, но не придал значения

— С недавних пор живу в Молодечно в старом доме, — рассказывает Алексей. — Когда-то эту квартиру занимала бабушка, но потом ей стало тяжело находиться одной, отец забрал ее к себе. А я, прописавшись, переехал на эти «квадраты». Привычку страховать жилье завела как раз таки бабушка — обращалась в Белгосстрах, где ей все оформляли.

Страховка была важна еще и потому, что сверху проживает «неблагонадежная» женщина: от нее можно ожидать чего угодно. И однажды мини-ЧП действительно случилось: соседка залила бабушкину квартиру в районе санузла. Пятно было не очень большое, но приятного все равно мало. Поэтому мы вызвали сотрудников домоуправления, составили все акты и получили от страховщика компенсацию — 2 000 000 неденоминированных рублей. Произошло все еще два года назад, признаюсь, что для такого масштаба ущерба сумма была очень хорошая. Все отремонтировали и забыли: больше соседка нас не беспокоила.

Новый виток в отношениях со страховщиками у Алексея начался в этом году, после того как молодой человек окончательно переехал в бабушкину квартиру.

— Решил, что пора заняться ремонтом, — вспоминает горожанин. — Начал внимательно осматривать квартиру и заметил, что в санузле потолок как будто становится сырым. Но особого значения этому не придал, так как все происходило накануне моего отъезда. Отсутствовал в городе где-то месяц, а когда вернулся и открыл дверь — просто ужаснулся: в туалете и на кухне потолок вздулся, штукатурка потрескалась, да там живого места не осталось. Ощущение, будто нахожусь в притоне каком-то, а не в жилой квартире. Сразу же пошел к соседке сверху, а она уверяет: у меня все в порядке. Сам посмотрел: вроде бы и вправду нигде ничего не течет.

Вызвал сотрудников домоуправления, чтобы они составили акт залития и потом дефектный акт. Внутренне был спокоен: страховка на квартиру есть и в последний раз, когда она оформлялась, мне лишний раз напомнили, мол, выплату всегда рассчитываем так, чтобы собственнику было ненакладно делать ремонт. Коммунальщики пришли, все записали, померили. После осмотра сказали, что будут выяснять причину и вернутся через 20 дней для составления дефектного акта.

Потом со мной связались и пояснили: якобы во время ремонта кровли что-то сделали не так и вода начала заливать мою квартиру, «спускаясь» по стене соседки. Виновная сторона нашлась быстро — ЖРЭУ-2. Ко мне снова пришли специалисты и дали на подписание акт: в нем был указан метраж — 3, 2, 7 «квадратов» за ванную и кухню. Я уточнил, почему так мало, но меня заверили: все правильно — указываются только поврежденные участки. Я еще раз уточнил, что ремонтировать-то надо все, а не отдельные участки, но меня слушать никто не стал. На свою голову расписался, не обратив внимания, что, по их сведениям, потолок и стены у меня якобы просто были побелены меловой побелкой.

Через некоторое время обратился в страховую компанию за выплатой. Документы мои нашли не сразу, но это полбеды. Когда дошло до момента выдачи денег, выяснилось, что положено мне всего 33 рубля. Даже подумал, что это шутка. Я не то чтобы рассчитывал на миллионы, но 33 рубля — это унижение. Почему, когда квартиру затопило частное лицо, компенсация составила 200 рублей, а когда госконтора — 33? Еще раз пришел в страховую, давай им показывать фотографии с «места происшествия», но мне объяснили — метраж минимальный, к тому же на потолке меловая побелка. Мол, мы все делали согласно акту. Да какая тут, к черту, меловая побелка, если по потолку и стенам пошли трещины. Но это уже никого не волновало.

В связи с этим меня интересует такой вопрос: почему у Белгосстраха нет своего агента, который бы приходил и оценивал ущерб в случае спорных ситуаций? Понятно же, что виновная сторона, если у нее будет такая возможность, станет уменьшать масштаб бедствия, чтобы потом не платить много денег. А я, в свою очередь, не обязан разбираться в видах отделки, глубинности повреждений и прочем. Я заплатил деньги за страховку и хочу получить нормальную компенсацию, а не жалкие копейки.

Расчет страхового возмещения производится на основании актов и заключений жилищно-эксплуатационных служб

Журналисты попросили компанию «Белгосстрах» пояснить, почему раз на раз не приходится и как надо действовать, чтобы в похожих случаях получить нормальную компенсацию, которой хватит на ремонт.

— Размер выплачиваемого страхового возмещения зависит от вида страхования, по которому заключен договор, и соответствующего ему порядка урегулирования убытка (страховой суммы, процента и условий страхования и др.). В зависимости от характера произошедшего события варьируется процедура фиксации страхового случая и порядок определения размера ущерба. Так, при рассмотрении страховых случаев по факту затоплений жилых помещений расчет страхового возмещения производится на основании актов и заключений жилищно-эксплуатационных служб.

В таких актах указываются характер и размеры повреждений, виновное лицо, объем причиненного ущерба, а также виды работ, необходимые для приведения жилого помещения в первоначальное состояние. Акты и заключения жилищно-эксплуатационных служб составляются в соответствии с Правилами пользования жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений, утвержденными постановлением Совета министров Республики Беларусь №399 от 21.05.2013 (пункт 14).

Непосредственно размер ущерба в каждом случае индивидуален, и по фактам залития жилых помещений он будет зависеть от площади поврежденных помещений и стоимости используемых для отделки помещений материалов. Составление расчета стоимости ремонта поврежденных жилых помещений специалистами Белгосстраха производится по стоимости восстановления поврежденных элементов, рассчитанной по ценам аналогичных материалов в розничной сети и действующим в строительстве расценкам на ремонтно-строительные работы на день страхового случая, утверждаемых ежемесячно приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь.

Следует также понимать, что ущерб будет небольшим (либо нулевым), если страхователем не был произведен ремонт помещений, за которые ранее страховщиком была произведена страховая выплата. То есть дважды заплатить за одни и те же невосстановленные элементы отделки Белгосстрах не имеет оснований.

В случае несогласия с размером страховой выплаты, определенной путем составления сметы страховщиком, мы рекомендуем своим страхователям осуществлять ремонтные работы с привлечением сторонних строительных организаций, с последующим предоставлением в страховую компанию заказ-нарядов и всех имеющихся документов для осуществления перерасчета и доплаты страхового возмещения по фактически понесенным затратам потерпевшего. При этом о возможности получения страховой выплаты по факту ремонта следует уточнить у страховщика при заключении договора страхования (если заключается договор страхования имущества) или при обращении за страховой выплатой (если выплата производится потерпевшему по договору страхования ответственности виновного лица).

В случае несогласия с заключением, сделанным представителем страховщика или привлеченным страховщиком эксперта, страхователь / потерпевший имеет право потребовать проведение повторного осмотра (экспертизы) или самостоятельно заказать экспертизу у компетентной организации / специалиста. При этом, конечно же, необходимо ответственно относиться к подписанию документов, относящихся к факту страхового случая и размеру ущерба (акт обследования и дефектный акт), которые в дальнейшем послужат основанием для назначения и расчета страховой выплаты.