Эксперимент: Мама с двумя детьми в коляске проехала по Минску на общественном транспорте 11.12.2017, 13:54

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Минчанка была удивлена черствостью пассажиров.

Минчанка с двумя детьми 11 месяцев от роду решила провести смелый эсперимент - проехаться по Минску в общественном транспорте и остаться в живых.

О том, что из этого получилось она рассказала сайту rebenok.by:

«Вообще-то я не самая большая на свете принцесса. Большую часть жизни запросто раскатывала на траликах и метрошечке. А когда 8 лет назад переехала в свою первую квартиру, в которой «из нашего окна ТЭЦ четвертая видна», вообще тряслась в общественном транспорте по два-три часа в день, как минимум.

Мои любимейшие поездки были на первом поезде в метро. Представьте огромное количество мужиков, как стадо южноамериканских буйволов (с таким же напором), врывается в вагон, занимает все сидячие места и мгновенно как бы засыпает. Это автозавод и тракторный так ехали на свою смену. Я всегда заходила последней, боялась, что затопчут, и честно стояла всю дорогу.

Теперь же наслаждаюсь видом из окна авто и выгнать в автобус (тем более с коляской) меня может только эксперимент. Но почему бы не поэкспериментировать. Тем более, что с коляской (так я думала), наверняка, отношение окружающих будет более лояльным и доброжелательным.

Трое в автобусе, не считая коляски

План был такой. Достаточно повседневный. Выбраться в центр города. Зайти в любимый книжный на ст. метро Октябрьская, гульнуть в парке и по домам.

ЗАДАЧА 1. ВЫЙТИ ИЗ ДОМА, ЧТОБЫ ДЕТЕЙ НЕ УКРАЛИ - провалено

Как мама двойни выходит из дому? Чтобы погулять по райончику, даже никуда не выезжая. Сначала я выношу одного ребенка, сажаю его в автокресло в машине, пристегиваю, закрываю авто и пулей наверх за вторым ребенком, который дожидается меня в безопасной кроватке. Спускаюсь, достаю коляску из багажника, всех усаживаю и – покатили.

Теперь представляем, что машины у меня нет. Допустим, коляску я вынесла на улицу заранее. Вернулась домой. Двоих крутелей одновременно по 10 кг весом я уже не могу безопасно для них удерживать. Так что, сорри, по очереди. Выношу одного ребенка, сажаю в коляску и пулей назад? А ты пока сиди, моя булочка, в ожидании дурных людей и жди пока тебя похитят на органы? К счастью, ничего подобного не произошло, но риск есть.

ЗАДАЧА 2. СЕСТЬ В АВТОБУС ДО МЕТРО – 50 на 50

На нашей остановке «Сухарево-5» - конечная сплошь и рядом ходят дивные двойные автобусы. А вот в них – сплошная засада. Т.е. ступеньки. Сам ты в них с коляской не войдешь. И не выйдешь. А люди у нас сплошь и рядом "отзывчивые".

По крайней мере те, что были на остановке в будний день днем. Поэтому мы пропустили пару автобусов, психанули, скорректировали маршрут и поехали за подругой Светкой (которая нас щедро наснимала на скрытую камеру) на машине.

На остановке ул.Гурского возле Светкиного дома ситуация прямо улучшилась. Там автобусы «одинарочки». И троллейбусы какие-то были модные. Я смело заезжала в среднюю дверь прямо с бордюра: хоп, и ты в дамках.

Выйти – немного сложнее. Если бы дети не были пристегнуты к сиденьям коляски, то, наверняка бы, поехали носом вниз под таким углом. Толпа пассажиров безмолвствовала и бездействовала. Хотя неправда. Перед выходом у меня уточнили: Это два мальчика? У вас свои или ЭКО?

ЗАДАЧА 3. ЗАЙТИ В МЕТРО – DONE

Спуститься по пандусу на ст.метро Михалово оказалось вполне себе посильной задачей. Угол, конечно, мог бы быть и поскромнее, но под нашу колесную базу подошел.

Купили жетоны. Потеряли жетоны, не дойдя до входа. Они исчезли и все. Купила жетоны еще раз. Подошла к стеклянным дверям, получила (почти) ими по зубам от подрезавшего меня усатого дяденьки. Отдышалась, толкнула створку попой и…. Ура.

Молодой, очень молодой человек, который заходил в соседнюю дверь, любезно придержал створку для меня. И первую, и вторую, и третью. А говорят, что молодежь у нас плохая. Классная молодежь.

Дальше мы как в раю поскользили по нормальному пандусу к лифту, спустились без проблем на платформу и так же без проблем вошли в вагон. Пончикам в поезде понравилось. А я боялась, что они испугаются. Ничего подобного: как всегда улыбались и кокетничали с окружающими.

ЗАДАЧА 4. ВЫЙТИ ИЗ МЕТРО НА СТАНЦИИ ОКТЯБРЬСКАЯ – провал

На самом деле с одинарной коляской, наверное, бы удалось. Если хитро передними колесами водрузить ее на одну из ступеней эскалатора. По ширине потому что мы проходили. Но это чертовски сложно и неудобно, скажу я вам. И опасно, если меня кто-то толкнет, с требованием пропустить, не разглядев коляску впереди.

Перейти на другую станцию можно было и по лестнице, а там с чьей-то помощью снова подняться по лестнице. Но тут провал. Когда попыталась обратиться к мужчине, тот замахал руками: спешу. Взамен его из толпы вызвалась беременная. Тут уже я решила эксперимент не продолжать.

Мы не пошли в книжный в ТЦ «Купаловский». А мне ведь так хотелось написать: сделайте там на дурацких десяти ступеньках пандус. Хоть пару досок положите. И мамочки с колясками к вам потянутся (ведь в сам подземный переход, откуда можно зайти в ТЦ ведет комфортабельный лифт). Но если вдруг собственник читает мои дивные приключения – отреагируй, собственник.

ЗАДАЧА 5. ВЫЙТИ И ВСЕ-ТАКИ ПОГУЛЯТЬ – 50 на 50

Потому что в центре у вас без посторонней помощи не получится. Поезжайте в Малиновку, в Уручье. Там на новых станциях для мам и людей в колясках – простой рай. А всякие там парки Горького – вычеркивайте (здесь должен быть плачущий смайлик).

ЗАДАЧА 6. ВЕРНУТЬСЯ – DONE

Тут было бы все как по маслицу, если бы не дикий угол пандуса, как я и говорила в начале. Семь потов – вот честно. Взгляните также на лица людей, которым так интересно: получится у меня или рука дрогнет и меня снесет несущейся вниз колясочкой?

Рука не дрогнула, а бойко довела до тралика. И тут случилось чудо. Когда я выходила, две женщины на остановке подбежали мне помочь. Вот их спины зафиксированы беспристрастным Светкиным фотоаппаратом. Спасибо вам женщины, дорогие.

Эпилог

Провели мы нашу Светку домой, хотя на самом деле пошла она после таких стрессов в салон на шугаринг (а что, она без детей, ей можно), а сами сели в машинку, я покормила детей полдником и немного так призадумалась.

Я в транспорт боялась заходить больше из-за самого транспорта, а оказалось, что не так уж он и страшен, как равнодушие и черствость людей-пассажиров.

Как-то раньше эти тяжеленные двери, неждущий лифт и так далее не оставляли такого гнетущего впечатления. А теперь прямо «фу» стало. Особенно от дяденек, отворачивающих свои лица. Ну и пандус под вертикальным углом в переходе и ступеньки в автобусах то еще удовольствие.