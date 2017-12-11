Новогрудский замок находится в опасности 4 11.12.2017, 16:25

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Состояние холма ухудшили обильные ливни, которые прошли летом.

Белорусы все громче говорят об опасности, нависшей над Новогрудским замком Миндовга, который находится всего в 150 километрах от Вильнюса, сообщила в субботу газета Lietuvos rytas, Delfi.

По словам председателя Белорусского добровольного общества охраны памятников истории и культуры Антона Астаповича, состояние холма ухудшили обильные ливни прошлого лета. По его оценкам, ситуация Новогрудской замковой горы лучше, чем Вильнюсской, где стоит башня Гедимина. "Я - историк архитектуры, в нумерологию не верю. Это совпадение связано с климатом. Минувшее лето действительно было дождливым. И в Литве, и в Беларуси осадки превысили все нормы.

На Горе Миндовга движется только плодородный слой земли - около 30 см глубиной. Его подмыли грунтовые воды. Если удастся оборудовать хороший дренаж, по моему мнению, положение должно стабилизироваться", - сказал А. Астопович.

Он также отметил, что пока нет угрозы руинам замка, построенного Миндовгом, но она может возникнуть. Он рассказал, что склон горы под замком был укреплен сваями.