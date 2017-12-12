Гомельский активист через ООН призвал власти к ответу 1 12.12.2017, 13:55

Дмитрий Корешков

Комитет ООН по правам человека признал белорусские власти виновными в нарушении прав гомельчанина.

Комитет ООН по правам человека признал белорусские власти виноватыми в нарушении в 2011 году прав гомельского активиста профсоюза РЭП Дмитрия Корешкова во время его участия в мирных собраниях, получивших название «Народные сходы». В решении установлено также нарушение его права на выражение мнения и констатируется, что правительство не смогло обеспечить жертве нарушений эффективное средство правовой защиты, пишет «Гомельская весна».

Решение принято 9 ноября 2017 года на последней, 121-й сессии КПЧ ООН в Женеве, сообщает юрист Леонид Судаленко, который по доверенности представлял интересы активиста на международном уровне.

В Комитет ООН по правам человека Дмитрий пожаловался после того, как осенью 2011 года принял в Гомеле участие в несанкционированных мирных собраниях, получивших тогда название «Народные Сходы». После одного из собраний его тут же задержала милиция, предъявив обвинение в нарушении порядка проведения массовых мероприятий. Судья суда Железнодорожного района Гомеля Ярослав Паремский наказал профсоюзного активиста крупным денежным штрафом. Гомельский областной и Верховный суд, куда потом обратился Корешков, оставили постановление нижестоящей инстанции без изменений.

В жалобе в Комитет ООН по правам человека Дмитрий Корешков указал, что «его участие пускай даже и в несанкционированном властями мирном собрании не повлекло никаких последствий, для защиты и охраны которых необходимо ограничить его права». Просил признать не только факт нарушений его прав, но и рекомендовать белорусскому правительству изменить национальное законодательство, которое на практике приводит к нарушению прав граждан.

В своем решении КПЧ ООН отметил, что «ограничивая всякий раз права конкретного гражданина, государство обязано продемонстрировать, для достижения какой цели оно вводил эти ограничения». А поскольку Правительство Беларуси не смогло привести ни единого аргумента в защиту своих действий, кроме как констатации самого факта участия активиста в мирном собрании, международные эксперты пришли к выводу о нарушении в данном кейсе права на мирное собрание и выражения мнения. Здесь же констатируется факт не обеспечения жертве нарушений эффективных средств правовой защиты.

На основании принятого решения правительство Беларуси сейчас должно обеспечить пострадавшему «эффективное средство правовой защиты, включая полное покрытие понесенных по делу расходов и надлежащую компенсацию», а также обязано «не допускать подобных нарушений в будущем». Кроме того, белорусские власти обязаны «изменить местное решение Гомельского горисполкома и национальный закон о массовых мероприятиях и практику их применения таким образом, чтобы обеспечить каждому право на свободу проведения мирных собраний».

По правилам ООН, принятое решение Комитета должно быть опубликовано в официальных белорусских СМИ и выполнено в течение 180 дней.