Стало известно, порадует ли белорусов снегом новогодняя ночь 6 12.12.2017, 14:58

7,420

Синоптики и специалист по народным приметам рассказали, какой погоды ждать нынешней зимой.

Декабрь в этом году прогнозируют теплее обычного. А какими будут другие зимние месяцы? Белорусские и российские синоптики и специалист по народным приметам рассказали tut.by, какой погоды ждать нынешней зимой.

Температура воздуха в декабре будет выше климатической нормы

— Мы не делаем прогнозы на всю зиму, потому что оправдываемость сезонных прогнозов очень плохая. Мы делаем прогнозы только на неделю и экспериментальный прогноз на месяц, — отмечают в Белгидромете.

Предполагается, что декабрь будет теплее климатической нормы.

— Первая декада декабря оказалась очень теплая: температура воздуха на 2,5−3,5°С выше климатической нормы. Практически на месяц зима запаздывает. Зимой в метеорологии считается период, когда среднесуточная температура опускается ниже 0°C. То есть как только она перешла через ноль, можно говорить, что наступила зима. Обычно это происходит во второй половине ноября. Сейчас дело близится к середине декабря, и пока мы не говорим о начале устойчивой зимы, — объясняют специалисты.

В Белгидромете отмечают, что на этой неделе предстоит теплая погода. Похолодание будет чередоваться с оттепелями. Ожидается, что до конца следующей недели температура воздуха будет выше климатической нормы на 3−4°С.

По климатической норме 11 декабря в Минске среднесуточная температура должна была бы быть -5°C и постепенно понижаться к концу месяца до -8°C. А за прошедшие дни декабря среднесуточная температура в столице лишь несколько раз была -1°С.

Наши синоптики скептически относятся к заявлению британского частного метеорологического бюро Exacta Weather. Напомним, ранее они предположили, что эта зима будет для европейцев самой суровой за последние сто лет.

— Каждый год осенью появляется информация о том, что нас ждет самая суровая зима, а весной мы слышим, что будет необычное лето. Ни одна национальная метеослужба не подтвердила информацию частного агентства про суровую зиму. По их информации, в ноябре уже должны были стоять трескучие морозы, но этот прогноз не оправдался. Ноябрь у нас был теплым, половина декабря — теплая, — резюмируют белорусские синоптики.

На территории России, граничащей с Беларусью, тоже не прогнозируют суровую зиму

Росгидромет каждый год делает вероятностный прогноз температурного режима в России на отопительный период 2017−2018 годов. Оправдываемость их прогнозов последние 17 лет колебалась в пределах 58−81%.

По этому прогнозу в Смоленской, Брянской и Псковской областях России, которые граничат с Беларусью, температура в декабре и январе будет на 20% выше нормы. А вот в феврале в части Брянской области она, как прогнозируется, будет на 20% ниже климатической нормы.

Однако перенести эти данные на территорию Беларуси нельзя. В Росгидромете отмечают, что это методологически неправильно.

— Нельзя интерполировать эти данные на Беларусь. Для этого нужно знать ваши нормы, у вас могут быть совершенно другие процессы, — отмечают там.

«Будет классическая, без серьезных отклонений зима»

Этнолог и фольклорист Елена Довнар-Запольская отмечает, что по народным приметам эта зима будет классической, но не суровой.

— 9 декабря был Юрьев день. По этому дню определяют и зиму, и даже весну. Говорят, «Колькі на Юр’я снегу, столькі ў маі травы». В сам Юрьев день снега у нас не было, но он выпал как раз в ночь на 10 декабря. Поэтому мы можем предположить, что у нас будет неплохой май с уже зеленой травкой.

Фольклорист отмечает, что в январе будут Крещенские морозы. И судя по ягодам рябины — а их было умеренное количество, зима в целом будет не очень морозная. По примете, чем больше рябины, тем морознее зима.

Определить, какой будет зима, можно по шишкам: чем больше их растет к верху дерева, тем будет холоднее. Но в этом году шишки были и на уровне поднятой руки.

— У нас не будет очень тяжелой морозной и суровой зимы, потому что были очень хорошие Покрова 14 октября. День был необыкновенный, светлый, с солнцем, — отмечает Елена Довнар-Запольская.

Она рассказывает, что то, какой будет зима, также можно определить и 19 декабря, в День Николая:

— В Беларуси есть такая поговорка «Да Міколы не вер надвор’ю ніколі».

В целом, по словам Елены Довнар-Запольской, по приметам можно предположить, что температура этой зимой будет средняя: -5...10°C.

— У нас первые три дня декабря определяют сам месяц и в некоторых случаях считали, что пору года. Метелей 1 декабря у нас не было, значит, долгой зимы не будет. А вот к Новому году, можно предположить снег. В целом ожидается нормальная классическая, без серьезных отклонений, зима.