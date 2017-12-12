Йенс Столтенберг останется генсеком НАТО до 2020 года 12.12.2017, 16:44

Йенс Столтенберг

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Это решение страны НАТО приняли единогласно.

Йенс Столтенберг останется в должности генерального секретаря НАТО до 2020 года. Такое решение было единогласно принято на заседании Североатлантического совета во вторник, 12 декабря. Срок полномочий Столтенберга должен был истечь 30 сентября 2018 года, сообщает «Немецкая волна».

"Союзники поздравляют генерального секретаря и полностью уверены в его способности продолжать свою добросовестную работу, нацеленную на повышение готовности НАТО к вызовам безопасности XXI века", - сообщили в Североатлантическом совете.

Столтенберг был избран генсеком НАТО в 2014 году, сменив на этом посту Андерса Фога Расмуссена. 58-летний дипломированный экономист возглавлял правительство Норвегии в 2000-2001 и 2005-2013 годах. В своей политической карьере он, кроме прочего, также занимал пост министра финансов и министра торговли и промышленности.