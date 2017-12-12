На МКАД фургон сбил опору линии электропередачи

На МКАД фургон сбил опору линии электропередачи3
- 12.12.2017, 21:19
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Участок внешнего кольца остался без света.
На МКАД грузовой автомобиль сбил опору линии электропередачи, оставив на час участок внешнего кольца без света. Как сообщает БелТА, в ДТП обошлось без пострадавших.
Авария произошла после 16.00 12 декабря на внешнем кольце МКАД в районе пересечения с улицей Рафиева. Водитель грузовика направлялся со стороны улицы Шаранговича на улицу Громова. В какой-то момент мужчина отвлекся, в результате фургон врезался в опору, затем съехал в кювет и опрокинулся.
К счастью, сам водитель не пострадал, однако участок внешнего кольца на время остался без освещения, также образовался затор.
Сотрудники УП «Мингорсвет» проверили поврежденный столб опоры, провели аварийно-ремонтные работы. Освещение восстановлено.