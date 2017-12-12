Теперь развал России ускорен в разы 5 Наталья Гулевская, «Обозреватель»

12.12.2017, 21:25

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До официального назначения выборов РФ остается неделя, и если это произойдет, они для Кремля станут последними.

Вся демагогия о пересмотре Основ конституционного строя изначально ничтожна сама по себе, а подобные инициативы могут предлагать только дилетанты. Российская Конституция не предусматривает изменение двух первых глав своего текста, и любые попытки их переписать спровоцируют развал и силовое противостояние между разными народами России.

С Путиным или без него, Россия все равно бы дождалась очередного витка развала, но теперь это будет ускорено в разы. В 1917 году Российская Империя вступила на свой исторический путь распада и вынуждена была пойти на республиканское деление, которое в 1991 году и определило новые границы урезанной империи, придав новый правовой статус автономным республикам. Третий виток развала будет однозначной потерей 21 республики и формирования из оставшихся регионов конфедеративного государства.

Но это еще не самое страшное для путинских элит, с момента объявления СФ очередных президентских выборов, чиновники, госслужащие и должностные лица теряют свое право на люстрацию, которая и так предлагалась оппозицией без достаточной на то оснований. Весь государственный аппарат будет ждать международное уголовное преследование за аннексию Крыма и иные военные преступления.

А всех псевдолибералов и псевдодемократов, ратующих за участие в выборах Путина, прошу ответить на единственный вопрос — если вы допускаете неминуемую победу Путина, то 18 марта он станет легитимным президентом на очередной президентский срок и вы будете готовы признать его победу?

Наталья Гулевская, «Обозреватель»