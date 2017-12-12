NASA откажется от российских ракет «Союз» для полетов в космос 12.12.2017, 22:54

Американское космическое агентство не будет покупать места на российских ракетах после 2019 года.

Американское аэрокосмическое агентство NASA не планирует после 2019 года покупать у «Роскосмоса» места на кораблях «Союз» для доставки астронавтов на МКС на орбиту Земли, сообщает hyser.com со ссылкой на Space News.

«Сейчас мы не обсуждаем с Россией покупку дополнительных полетов», — сказал представитель агентства NASA Кирк Ширман на конференции, посвященной предстоящему пуску к МКС корабля Dragon компании SpaceX.

По его словам, в распоряжении NASA уже есть места для полета американских астронавтов на «Союзах» до первой половины 2019 года, что означает их возвращение во второй половине 2019 года.

«Наша уверенность в сроках запуска SpaceX и Boeing экипажей на коммерческих пилотируемых кораблях растет», — заявил Ширман. Он добавил, что не исключает покупку дополнительных мест на «Союзах», в случае, если создаваемые компаниями SpaceX и Boeing корабли не будут готовы в срок.

В SpaceX заявляют, что располагают пакетом контрактов на запуск в ближайшие несколько лет более 70 миссий. Их общая сумма оценивается в десять миллиардов долларов — собственное состояние главы компании Илона Маска примерно такое же. Это прежде всего коммерческие пуски, а также заказы NASA и Пентагона. Хотя в SpaceX не называют конкретных сумм, определить доходы компании, исходя из открытых источников, не представляет трудностей.