Как белорусы вместе с Facebook творят историю 12.12.2017, 23:26

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Евгений Невгень (слева) и Сергей Гончар (справа)

Фото: ПВТ

Facebook благодаря белорусам из MSQRD открывает доступ к дополненной реальности.

Белорус Евгений Невгень, один из создателей популярного приложения MSQRD, сегодня, 12 декабря, опубликовал пост, который может войти в историю.

«Прошло два года с момента, как мы c Сергеем Гончаром в Минске на Грушевке придумали «тул для создания масок», который назывался MSQRD Editor и позже был переименован в AR Studio. Сегодня Facebook открывает доступ к AR платформе, AR Studio и через пару дней AR World Effects. Поздравляю всю нашу Лондонскую команду. Парни, вы творите историю», - написал на своей странице в Facebook Евгений Невгень.

Евгений прав, его парни действительно творят историю: теперь, благодаря умным белорусам, Facebook сможет преобразовывать вашу реальность. Например, на камере в Messenger вы сможете добавить трехмерное сердце, плавающее над головой, стрелку, чтобы указать на что-то в панораме и еще много чего. Вообще, эту технологию парни разрабатывали для своего MSQRD, но потом команду Невгеня «купил» Facebook, напоминает kyky.org.

«Качественно трекать лицо/трекать плоскости через RGB камеру на мобильном телефоне и запускать сложные 3D графические эффекты с высоким FPS очень сложная задача. Особенно задача усложняется когда все нужно написать с нуля и так чтобы это работало кроссплатформенно на миллиардную аудиторию, включая не очень мощные Android девайсы», – Написал Евгений Невгень в комментариях к своему посту.