УКС снова предложил квартиры по $620 за квадрат в Минске 2 13.12.2017, 11:30

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Повторятся ли очереди с круглосуточным дежурством?

УКС Центрального района опубликовал очередную проектную декларацию о строительстве дома на Выготского: в продажу поступают 39 квартир с ценником от 620 долларов за квадратный метр. Дом сдадут в начале весны. Строиться там могут все желающие, пишет tut.by.

Договоры начнут заключать 19 декабря в офисе застройщика (ул. Гвардейская, 7). Напомним, в ноябре по этому дому уже выходила проектная декларация. Дольщикам предложили квартиры только на 1 и 9 этажах, по цене от 610 долларов за «квадрат». Был ажиотаж.

Наверняка сценарий с очередью под УКСом повторится. Цена квадратного метра в этой декларации уже выше, как и предупреждал главный инженер УКСа, но незначительно.

Всего дольщикам предложили 39 квартир: 20 двухкомнатных и 19 однокомнатных. Варианты на всех этажах, кроме седьмого и четвертого.

Метр в однокомнатных квартирах площадью 40−42 квадратных метра стоит 650−770 долларов в эквиваленте, в двухкомнатных квартирах площадью 60−68 квадратных метров — 620−740 долларов. Оплатить нужно всю сумму.

Так, «однушка» обойдется в 26,2−31 тысячу долларов, «двушка» — 37−50,1 тысячи долларов.

Застройка на Выготского (в районе Новинок) — по большей части социальная. Там будет шесть девятиэтажек, в том числе построенных для льготников и арендные дома. Дом, в котором стартуют продажи, обещают сдать уже в марте. Квартиры в нем будут сдаваться с черновой отделкой.