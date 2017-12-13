Доллар и евро подорожали на торгах в Минске 13.12.2017, 13:41

3,464

На валютных торгах 13 декабря белорусский рубль снизился к американской валюте и евро.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

По итогам торгов курс евро вырос на 0,0022 рубля (0,09%) и составил 2,3937 рубля.

Курс доллара вырос на 0,0082 рубля (0,4%) и составил 2,0378 рубля.

Курс российского рубля (за 100 единиц) снизился на 0,0038 рубля (0,11%) и составил 3,4463 белорусского рубля за 100 российских.