Домогательства по-белорусски 14.12.2017, 8:24

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В последнее время в мире активно обсуждают скандал вокруг американского продюсера Харви Вайнштейна.

Но в Беларуси подобные дела для женщин порой заканчиваются гораздо более плачевно.

Первым о деле медика из Новогрудка Татьяны Войтович, которая подверглась сексуальным домогательствам своего начальника, а за отказ уступить была помещена в психиатрическую больницу, рассказало «Радыё Рацыя».

Редакция Charter97.org решила также разобраться в этой истории и попросила общественную активисту и волонтера форума «Свободу политзаключенным!» Ольгу Николайчик, которая помогала Татьяне Войтович, рассказать подробности этого скандального дела.

- Расскажите подробнее, что произошло с медиком Татьяной Войтович?

- С Татьяной Войтович я познакомилась осенью 2016 года. Она пришла ко мне с Екатериной Садовской, с которой познакомилась в министерстве здравоохранения, куда пришла на прием. Женщины разговорились и после решили прийти ко мне домой. Услышав историю Татьяны, я сразу же стала писать про нее в «Фейсбуке». Мы с Екатериной Садовской старались помочь ей.

С Татьяной произошла абсолютно ужасная история, которая является квинтэссенцией ситуации с правами человека в Беларуси. Она работала в Новогрудском госпитале в лаборатории фельдшером 20 лет. Все было хорошо, пока туда не пришел работать в качестве одного из ее начальников врач П.C. (инициалы изменены — прим. Charter97.org) Он начал приставать к Татьяне, которая является яркой красивой женщиной, хорошо поет, выступает на многих мероприятиях. П.C. стал приставать к ней, выступать с непристойными предложениями, и когда она не согласилась на отношения, началась травля.

К тому же, Татьяне стали известны некоторые коррупционные схемы в больнице, и она стала публично об этом говорить.

В ответ П.C. решил спровадить ее в «психушку», используя свои связи в психиатрической лечебнице Новогрудка. То есть, посадить Татьяну в машину скорой помощи, чтобы отвезти в психушку на обследование, не составило для П.C. никаких проблем.

Несмотря на неподтвержденный диагноз, женщину несколько раз направляли в психиатрическу лечебницу на принудительное лечение.

Кстати, Татьна ходила жаловаться к Василию Жарко, когда он был министром здравоохранения. Так вот, Жарко высылал письма в Новогрудскую больницу, чтобы Татьяну Войтович восстановили на работе, потому что уволили ее на основании того, что якобы женщина больна эпилепсией, хотя этой болезни у Татьяны не было и нет.

Требование министра Жарко игнорировалось. Знаете, у меня такое чувство, что Новогрудская больница — это частное заведение П.C. и никто ему не указ. Он продолжал преследовать Татьяну. На мероприятиях, где она хотела выступить, бегал за ней и кричал: «Ты тут петь не будешь!». Забирал аппаратуру, вытягивал шнуры из розеток. Так кто тут больной, спрашивается? П.C. позволял себе мат в адрес Татьяны, он даже применял к ней физическую силу. Вот так издевались над женщиной, которая одна воспитывает сына.

Но Татьяна молодец, она не подчинилась, не сдалась и пошла по инстанциям. Вышла на нас, правозащитников. Мы ходим постоянно по министерствам, ведь случай Татьяны не единственный, у нас в каждом областном центре женщины, которые не сдались и объявили войну беспределу властей. И наказание для них бывает очень жестким - карательная психиатрия, которая является любимым советским, НКВДистским способом подавления инакомыслящих. Мы помним, что многие диссиденты в СССР прошли через это издевательство. И, к сожалению, в нашей стране это продолжается. В результате, в диагнозе пишут, что у человека шизофрения второй степени. Итог — его больше никуда не возьмут на работу.

Кстати, Татьяна была у первого заместителя министра здравоохранения Дмитрия Пиневича несколько дней назад. Она его предупредила, что подает в суд, потому что они полностью игнорируют ее письменные обращения. Отвечают отписками, а потом пишут: «Переписка прекращена». Это возмутительно, чиновники обязаны отвечать! Они — слуги народа. Вот Татьяна пошла в министерство и сказала: «Вы — слуги, а я — народ».

- Как вы разрешили ее ситуацию?

- О решении проблемы можно будет говорить тогда, когда Войтович восстановят на работе и накажут тех, кто над ней издевался в течение длительного времени.

Татьяна переодически ходила на приемы к Жарко, но именно после знакомства со мной и Садовской, министр начал реагировать на обращения женщины, от него стали приходить письма. Думаю, здесь сыграли роль соцсети и независимые СМИ.

Татьяну Войтович много лет преследовали за то, что она не смирилась с сексуальными домогательствами, незаконным увольнением, лишением свободы и стала бороться. Знаете, то, что Татьяна пошла против системы и не боится, это настолько важно, что об это нужно кричать! Это пример для людей, показывающий, что нужно не бояться отстаивать свои права, бороться, обращаться в независимые СМИ. Потому что власть оборзела.