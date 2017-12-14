Бельгийский суд закрыл дело об экстрадиции лидера Каталонии Пучдемона
- 14.12.2017, 18:15
Ранее Испания требовала экстрадиции Пучдемона и его министров по обвинению в мятеже.
Суд в Бельгии объявил об официальном закрытии дела экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и четырех бывших министров, пишет «Европейская правда».
Об этом сообщает RTBF.
Соответствующее объявление суд сделал после того, как испанский суд отозвал европейский ордер на арест Пучдемона и его соратников.
По данным испанских СМИ, заседание бельгийского суда длилось пять минут и каталонские политики на нем не присутствовали.
Ранее Испания требовала экстрадиции Пучдемона и его министров по обвинению в мятеже, неповиновении правительству и хищении государственных средств. По этим обвинениям политикам грозит до 30 лет лишения свободы.
Как известно, Пучдемон и бывшие министры его правительства находятся в Брюсселе.
Он заявил, что вернется в Испанию, если победит на досрочных выборах, которые состоятся в регионе 21 декабря.