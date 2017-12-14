Бельгийский суд закрыл дело об экстрадиции лидера Каталонии Пучдемона 14.12.2017, 18:15

Карлес Пучдемон

Фото: EPA

Ранее Испания требовала экстрадиции Пучдемона и его министров по обвинению в мятеже.

Суд в Бельгии объявил об официальном закрытии дела экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и четырех бывших министров, пишет «Европейская правда».

Об этом сообщает RTBF.

Соответствующее объявление суд сделал после того, как испанский суд отозвал европейский ордер на арест Пучдемона и его соратников.

По данным испанских СМИ, заседание бельгийского суда длилось пять минут и каталонские политики на нем не присутствовали.

Ранее Испания требовала экстрадиции Пучдемона и его министров по обвинению в мятеже, неповиновении правительству и хищении государственных средств. По этим обвинениям политикам грозит до 30 лет лишения свободы.

Как известно, Пучдемон и бывшие министры его правительства находятся в Брюсселе.

Он заявил, что вернется в Испанию, если победит на досрочных выборах, которые состоятся в регионе 21 декабря.