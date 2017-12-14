Леша, Ксения - берегите Россию... 5 Аркадий Бабченко

14.12.2017, 23:06

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Аркадий Бабченко

Чего ждала российская оппозиция от своих «острых вопросов» на пресс-конференции Путина?

- Владимир Владимирович, в стране беззаконие и п...ц, Навального не допускают, менты беспредельничают, кругом санкции, мы вторглись в Украину и бомбим Сирию, заложники и политические репрессии, бессудность, честных выборов нет, сменяемости власти нет и вы уже восемнадцать лет не уходите...

- Ой. Блин. Что, реально так? Да что ж вы молчали-то! Песков! Иди сюда! На тебе подзатыльник, редиска. Почему мне не докладывал? Навального допустить! Выборы разрешить! Крым вернуть! Из Украины уйти! Контрибуции и репарации выплатить! Всех заложников выпустить! Репрессии прекратить! И, да, вызови мне такси - я поехал в Гаагу, сидеть там буду. Леша, Ксения - берегите Россию...

Я так понимаю, российская оппозиция на такой эффект от своих "острых вопросов" на пресс-конференции рассчитывала.

Мало что меня бесит так, как этот непроходящий инфантилизм.

Аркадий Бабченко, Фейсбук