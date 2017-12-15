Восемь простых способов правильно встретить 2018 год 2 15.12.2017, 15:23

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В преддверии праздника многие задаются вопросом, как правильно отметить Новый год.

В преддверии Нового года многие из нас задаются вопросом, как правильно отметить этот праздник, чтобы привлечь счастье и удачу.

Наступающий 2018 год по восточному календарю – год Желтой Земляной Собаки. Считается, что это животное дарит всем добрые намерения, комфорт и уверенность в завтрашнем дне. В Год Собаки можно смело приниматься за любые дела, улучшать свои жилищные условия и верить в чудо, пишет vkurier.by.

А как встретить Год Желтой Собаки правильно?

Где отмечать Новый год

Как украсить дом

Чем украсить елку

Что надеть женщинам

Какой стиль в одежде предпочесть мужчинам

Какие блюда должны быть на праздничном столе

Что обязательно нужно сделать до наступления Нового года

Какие подарки следует выбрать