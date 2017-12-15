Восемь простых способов правильно встретить 2018 год

Восемь простых способов правильно встретить 2018 год2
- 15.12.2017, 15:23
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В преддверии праздника многие задаются вопросом, как правильно отметить Новый год.
В преддверии Нового года многие из нас задаются вопросом, как правильно отметить этот праздник, чтобы привлечь счастье и удачу.
Наступающий 2018 год по восточному календарю – год Желтой Земляной Собаки. Считается, что это животное дарит всем добрые намерения, комфорт и уверенность в завтрашнем дне. В Год Собаки можно смело приниматься за любые дела, улучшать свои жилищные условия и верить в чудо, пишет vkurier.by.
А как встретить Год Желтой Собаки правильно?
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