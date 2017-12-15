«Уличные акции показали слабость престарелого диктатора» 6 15.12.2017, 16:46

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Фото: AFP

Процессы, которые были запущены весной, продолжаются.

Об этом заявил в комментарии пресс-службе Белорусского Национального Конгресса общественный активист и постоянный участник акций протеста Сергей Спариш.

— Какие, на ваш взгляд, самые значимые события в общественно-политической жизни Беларуси за 2017 год?

— 2017 год прошел под знаком уличных протестов. Белорусский народ неожиданно для самого себя возродился как субъект политики. По ряду причин к концу года общественно-политический климат в стране вновь успокоился, но это спокойствие внешнее и временное. Процессы, которые были запущены весной, продолжаются.

— Какие главные итоги 2017 года? Для Беларуси, для оппозиции, для вас лично?

— Власть впервые в современной истории Беларуси была вынуждена пойти на серьезный компромисс. Декрет №3 не действует уже почти год, а строительство торгового центра в Куропатах прекращено. Людям, которые считают уличные акции бессмысленными, стоило бы принять это во внимание. Уступки снизили накал в обществе, но одновременно уличные акции показали слабость престарелого диктатора. Лукашенко не может позволить себе быть слабым. Если он показывает слабость, его съедают свои же.

Что касается итогов года для оппозиции, то произошло окончательное разделение оппозиции на оппозицию подлинную и оппозицию комнатную. Мы увидели, что некоторых вполне устраивает нынешнее положение, они не готовы идти даже на минимальный риск. Другие же, напротив, показали себя с лучшей стороны. Лично я сделал для себя некоторые выводы.

— Какой должна быть стратегия действий БНК в следующем году?

— Мне кажется, нужно продолжить кампанию «Власть народу». Избранный курс в целом показал свою эффективность, а решения о мелких корректировках курса, как обычно, будут приниматься коллегиально. Лично мне кажется, что стоит уделить большее внимание распространению информации, еще более активно использовать современные технологии, находить путь к сердцам и головам наших соотечественников. Власть всеми силами пытается доказать, что оппозиция далека от народа, а мы должны показывать, что дело обстоит прямо противоположным образом.

— Чего бы вы пожелали белорусам в 2018 году?

— Побольше уверенности в собственных силах. Одна из главных наших проблем — неверие в себя. Если белорусы снова поверят в себя и возьмут на себя ответственность за свою страну, то будут способны на многое.