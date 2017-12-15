Учителя возмущены поборами на подписку 13 15.12.2017, 17:44

2,785

Фото: tut.by

Со школы требуют около трех тысяч рублей.

В редакцию tut.by обратилась педагог одной из минских школ. Учительница говорит, что в первых числах декабря директор сказала сдать каждому из них по 50 рублей на подписку. «В прошлом году мы сдавали 45 рублей, летом — 50 и теперь столько же, — возмущается собеседница. — С коллектива выходит около 3000 рублей. И это только с нас, а всего в Минске более 240 школ. Почему мы должны платить такие деньги?»

Валерия (по просьбе учителя имя изменено) рассказывает, что в конце ноября ее и коллег предупредили: будем оформлять индивидуальную и ведомственную подписку.

— В коллективе у нас около 60 педагогов. В декабре каждому сказали сдать по 50 рублей. Со всех получается где-то 3000 рублей. Это огромные деньги, — говорит Валерия. — В списке для подписки из индивидуальной только «Настаўніцкая газета» и около 10 ведомственной — «СБ», «Звязда», «Беларуская думка» и другие. Но почему педагоги должны оплачивать издания, если они идут организации?

Учитель не скрывает, каждый месяц ей к зарплате начисляют 4 рубля 95 копеек на методическую литературу.

— Но если сложить эти деньги за 12 месяцев, получится 59,4 рублей, — продолжает собеседница. — А за год на подписку я уже отдала 100 рублей. Я не против выписывать «Настаўніцкую газету», но зачем мне другие издания? Важнее потратить их на пособия, которые нужны для занятий.

По словам учителя, в начале декабря она была на курсах и обсуждала подписку с коллегами из других столичных школ. Два педагога из учебных заведений ее района сказали, что сдают по 40 и 50 рублей. В коллективах у них ориентировочно 50 педагогов. Выходит, примерно 2000 и 2500 рублей. Коллега из другого района назвала сумму в 20 рублей с человека.

— В прошлом декабре в комитете по образованию Мингорисполкома сказали: подписка должна быть добровольной, — недовольна Валерия. — Мы показали это директору, она ответила: то, что говорят — это одно, а делать нужно — другое.

С учителями деньги на издания сдают и ученики. В школе Валерии каждый класс выписывает пару экземпляров «Юного спасателя», в среднем каждого ребенка просят принести по 2 рубля.

— В декабре ребенку сказали сдать 3,5 рубля на газету, — говорит минчанка Марина, мама ученика одной из школ Московского района. — Говорили в формате просьбы, а не принуждения. Но родители дисциплинировано сдают, не хочется подводить ни школу, ни учителей, которые сами сбрасываются на подписку.

По словам Марины, в школе, где учится ее сын, около тысячи детей.

— Если каждый сдаст, только с учеников получится примерно 3500 рублей, — продолжает мама.

Наталья (по просьбе учителя имя изменено), учитель одной из школ Минского района, говорит, что подписку они оформляют раз в три месяца. В этом сентябре деньги на газеты и журналы они уже сдавали. В декабре собирают снова.

— Каждую подписку в коллективе определяют несколько человек, которые отвечают за то или иное издание, — рассказывает собеседница. — Одной учительнице я уже сдала 7 рублей на журнал, другой — 5 на «Настаўніцкую газету». Осталось подписаться на «Прысталічча», «Мінскую праўду» и «Образование Минщины». Посчитала, если сложить все деньги, которые нам нужно отдать, получится около 24 рублей.

Педагогов, по словам Натальи, у них около 40, поэтому со школы выходит где-то 960 рублей.

— Решила, что в этот раз буду подписываться не на все газеты, — делится планами собеседница. — Не знаю, как на это отреагирует администрация школы. Вообще, часто я сдавала деньги на издания, только чтобы не подводить других людей. Ведь если я не заплачу, коллегам придется сбрасываться больше.

Наталья отмечает, из того, на что ей нужно подписаться, полезен и нужен только предметный журнал.

— Он качественный, но дорогой, — описывает она издание. — Сама бы я его не потянула. В складчину получается проще, поэтому на него мы сдаем без проблем. Но другие издания мне не нужны. Были случаи, когда я подписывалась и просто просила почтальона газету не приносить.

— Почему?

— Потому что все новинки образования и необходимые статьи я могу посмотреть на сайте изданий.

«Мы не раз говорили, что сбор наличных денег в школах запрещен»

В Министерстве образования в очередной раз повторяют: подписка дело добровольное.

— Мы не раз говорили, что сбор наличных денег в школах запрещен, — говорит Людмила Высоцкая, пресс-секретарь ведомства. — В то же время все периодические издания — общественно-политические и методические — школа должна выписывать для библиотеки, чтобы учителя могли ими пользоваться. Ведь современный учитель должен быть в курсе событий, которые происходят в стране и за рубежом, интересоваться и применять на практике методические новинки, которые обеспечивают его профессиональный рост.

Каждый учитель, продолжает собеседница, подписывается на те издания, которые, как он считает, необходимы ему для педагогической деятельности. Например, на «Настаўніцкую газету».

— Не планирует ли Министерство образования как-то наказывать те учебные заведения, где, несмотря на предупреждения, продолжают собирать деньги на подписку?

— Когда сигналы нам поступают, мы и сейчас реагируем на подобные нарушения. Поэтому если такие случаи есть, пусть учителя сообщают об этом в министерство — звонят или пишут.