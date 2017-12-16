Война на Донбассе: Три сценария на 2018 год 1 16.12.2017, 18:24

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Итоги 2017 года для Украины и прогноз на 2018-й.

Украине в 2017 году не удалось существенно продвинуться в решении военного конфликта на Донбассе. Власть часто занимает пассивную позицию, чем оставляет поле для маневров Российской Федерации. Несмотря на риторику насчет "реинтеграции"/"деоккупации" ОРДЛО, не предлагаются конкретные механизмы и меры, которые могли бы реально повлиять на ситуацию. Вопрос возвращения Крыма почти исчез из повестки дня во многих странах мира. Единственной темой, которая вызывает интерес мирового сообщества, остается вопрос нарушения прав и свобод человека и гражданина в аннексированном Крыму. При этом в 2018 году в войне возможны три сценария, а какие-то изменения наиболее вероятны во второй половине года, пишет в статье на "Апострофе" эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Евгений Ярошенко.

В 2017 году не было никаких практических изменений вокруг российско-украинского конфликта на Донбассе. Ситуация продолжала оставаться в состоянии конфликта низкой интенсивности.

Во второй половине 2017 года активизировались международные переговоры вокруг миротворческой миссии ООН на Донбассе, особенно после соответствующего заявления президента РФ Владимира Путина. Однако такая миссия остается маловероятной в ближайшее время из-за существенных расхождений между украинско-американским и российским видением вопросов мандата и зоны присутствия "голубых касок".

Также в 2017 году Украина сделала несколько попыток давления на Россию в вопросе Крыма. В частности, в марте Украина подала иск в Международный суд ООН о нарушениях Россией Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, который уже в следующем месяце принял временные меры против Москвы.

Кроме того, 19 декабря ожидается принятие Генеральной Ассамблеей ООН новой резолюции о ситуации с правами человека на территории аннексированного полуострова. Однако институциональные средства давления вряд ли повлияют на оккупационную политику России в Крыму, а их эффект ограничится репутационными потерями государства-агрессора.

Предложение Петра Порошенко создать Международную группу друзей украинского Крыма не получило должной поддержки. Большинство государств не желает конфликтовать с Россией из-за крымской проблемы, в которой у них нет непосредственных интересов.

Что касается 2018 года, то он может определить динамику конфликта на ближайшие несколько лет. В первой половине следующего года не стоит ожидать никаких сдвигов в этом вопросе с учетом президентских выборов марта 2018 года в РФ и проведения чемпионата мира по футболу в России. Но от социально-экономической ситуации внутри России будет зависеть гибкость Кремля по Донбассу.

Как следствие, во второй половине 2018 года можно ожидать несколько возможных сценариев: кратковременная эскалация, уступки России по отдельным вопросам или замораживание конфликта. В свою очередь, Украина постарается избежать любых шагов, которые могут поколебать статус-кво накануне выборов 2019 года.