Генассамблея ООН поддержала украинскую резолюцию по Крыму 2 19.12.2017, 22:32

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Беларусь вновь голосовала против принятия резолюции по правам человека в Крыму.

Генеральная ассамблея ООН одобрила обновленную резолюцию "Ситуация с правами человека в АР Крым и г.Севастополь, Украина", передает liga.net.

Согласно сообщению, за резолюцию проголосовали 70 стран, против - 26 стран, еще 76 стран воздержались. Беларусь оказалась в числе стран, которые голосовали против.

14 ноября Третий комитет Генассамблеи ООН одобрил обновленную резолюцию по правам человека во временно оккупированном Россией Крыму.

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев опубликовал в своем Facebook некоторые положения проекта резолюции:

1. Подтверждает, что между Украиной и Россией существует международный вооруженный конфликт.

2. Осуждает ретроактивное применение РФ собственных законов на оккупированной территории, а также принудительный перевод граждан Украины в российское гражданство, незаконный призыв крымчан в ряды ВС РФ, что прямо запрещено международным гуманитарным правом.

3. Требует от РФ выполнить промежуточное решение Международного суда ООН по восстановлению прав и свобод граждан Украины на полуострове; призывает российскую оккупационную власть обеспечить образовательный процесс на украинском и крымскотатарском языках.

4. Осуждает отсутствие доступа в Крым для Мониторинговой Миссии ООН по правам человека в Украине, несмотря на соответствующий мандат Миссии, а также содержит просьбу подготовить второй тематический отчет по Крыму до конца 72-й сессии ГА ООН (сентябрь 2018), а также информировать 37-ю сессию Совета по правам человека ООН по ситуации с правами человека в Крыму (март 2018).