В Бресте показали фильм о Капеллане «Солидарности» 2 2.12.2017, 13:07

Ежи Попелушко

Премьера прошла на белорусском языке.

В кинотеатре «Беларусь» состоялся показ документального фильма «Ежи Попелушко. Посланник правды», посвященного одному из самых известных деятелей Польши начала 80-х годов, носившему прозвище Капеллан «Солидарности».

Полуторачасовая лента 2013 года американских документалистов Павла Г. Гэнслера и Тони Гейнза рассказывает о жизненном пути, подвиге и трагедии ксендза Ежи Попелушко. Он обрел известность в конце 70-х годов, когда в Польше возросли протестные настроения против коммунистических властей. После введения военного положения он ежемесячно проводил в Варшаве молебны «За Отчизну», в которых проповедовал идеи правды и непринятия режима. Попелушко стал фактически моральным лидером и символом рабочего движения и профсоюза «Солидарность», пишет «Вечерний Брест».

Мученическую смерть от рук спецслужб ксендз принял в конце октября 1984 года. На его похороны приехал миллион поляков, а его имя по-прежнему звучало символом борьбы. 6 мая 2010 года Попелушко был канонизирован римско-католической церковью как блаженный.

Кстати, родился Попелушко в 1947 году на Подлясье и в детстве разговаривал на местном диалекте белорусского языка. И фильм для белорусской премьеры был озвучен по-белорусски. Авторы смогли органично соединить старые документальные кадры с современными воспоминаниями людей, близко знавших ксендза.

Показ был организован Генеральным консульством РП в Бресте. Во время сеанса переполненный зал не покинул ни один человек.