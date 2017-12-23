Более 20 миллионов россиян живут за чертой бедности 13 23.12.2017, 15:58

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Об этом заявила глава Счетной палаты России.

Более 20 миллионов человек в России живут за чертой бедности, имея доход ниже прожиточного минимума, заявила глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова на XVII съезде партии "Единая Россия" 22 декабря. Об этом сообщает tass.ru.

"Пока мы фиксируем, хоть и не такое, как было ранее, в предыдущие периоды, высокое снижение доходов населения, но все-таки 1,4% - это достаточно высокий показатель. И количество граждан, которые сегодня находятся за чертой бедности, - это 20,3 миллиона человек", - сказала Голикова.