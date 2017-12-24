«Живем, как на МКАДе»: Гомельчане протестуют против небезопасного движения транспорта 2 24.12.2017, 10:36

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ФОто: gomel.today

Гомельская улица оказалась не в состоянии справиться с наплывом машин.

Все чаще интересы пешеходов вступают в противоречие с растущей интенсивностью автомобильного движения.

Процесс, как говориться, объективный. Но задачей городской власти является решение проблемы в интересах всех заинтересованных сторон, пишет сайт «Сильные новости».

Скоростная магистраль в тихом переулке

Сегодня с раннего утра в редакцию посыпались звонки — жители улицы имени Зои Космодемьянской просили срочно приехать и осветить их ситуацию — с небезопасным движением, сносом деревьев и планами построить на их месте новую парковку.

Когда мы приехали на место, там уже собрались люди. Здесь же стояла и машина со специальной бригадой, прибывшей переустанавливать дорожные знаки. Однако сразу после нашего прибытия она уехала, так и не поменяв знак. Почему — мы выяснили только потом, когда жильцы поведали нам всю свою эпопею со знаками-«кирпичами» и жизнью под колесами автомобилей. Но, обо всем по порядку.

Честно говоря, на нас сразу же обрушилось множество информации, обильной, как декабрьский снегопад, в это время заметавший улицу. Жители спешили выплеснуть накопившиеся эмоции: «Живем, как на МКАДе», «Детей из-под машин выхватывать приходится», «Никаких мер не хотят принимать...». Потом, когда страсти немного остыли и принесли документы, картина стала приобретать более четкие контуры.

Суть проблемы заключается в следующем: с некоторого времени автомобили стали переполнять улицу Зои Космодемьянской. При том, что эта улица совершенно не приспособлена для такого интенсивного движения. Космодемьянская — одна из типичных улиц старого доброго гомельского частного сектора. Тут нет ни разметки, ни отдельной проезжей части, ни тротуаров для пешеходов. В те времена, когда она застраивалась, проблем с машинами еще не существовало. Сегодня же бурное движение развилось здесь в связи с тем, что родители учеников гимназии № 71 выбрали эту улицу для основного подъезда к школе.

Повышенная интенсивность движения возле гимназии № 71 связана с тем, что это учебное заведение считается элитным. Здесь усиленная программа изучения английского языка, и детей сюда возят со всего города. Жители рассказывают, что около 8 утра, когда гимназистов везут на занятия, и ближе к 3 часам дня тут скапливается великое множество автомобилей. Еще большее — во время родительских собраний и массовых мероприятий. По словам собравшихся, иномарки буквально перегораживают неширокую улицу. Но это — еще не главная проблема...

Дети, котята и скоростной режим

Иные владельцы мощных машин любят промчаться по тихой улочке с лихим ветерком. Авто, паркующиеся возле школы, маневрируют, разворачиваются, сдают задним ходом. Детям, идущим на занятия, приходится буквально пробираться между ними. Результатом иногда становится гибель домашних животных и изрядная угроза для детей. И еще больший испуг их родителей.

Жительница улицы Людмила Николаевна говорит:

— Мы сидели возле одиннадцатого дома, дети играли рядом. Тут на сумасшедшей скорости на улицу влетел черный «мерседес». Еле успели выхватить ребенка, прямо из-под колес вытянули.

Мать Людмилы Николаевны пережила инсульт, сейчас проходит процесс восстановления. Перемещается с костылями, но ей необходимо расхаживаться. Однако возможность для этого у больной отсутствует — внутреннего дворика в их доме почти нет, а на улицу с таким движением и без пешеходной зоны женщина-инвалид выходить боится.

Проживающая на Космодемьянской Татьяна:

— Один раз мы шли с ребенком в школу, и его едва не сбил огромный «джип». Чтобы дите не оказалось под колесами этого танка, пришлось просто закидывать его за себя! Я была так возмущена, что даже хлопнула сумкой со сменной детской обувью по этой машине. Так сидевшая за рулем дама еще пыталась мне что-то сказать. Но потом, видимо поняв, что она чуть не стала виновницей ДТП, быстро захлопнула свое окошко.

Самое безобидное — проносящиеся по улице машины обрызгивают грязью из луж и взрослых, и детей.

Жители говорят:

— Мы болеем не только за себя и за своих детей, но и за всех ребят, учащихся в школе. А вот ее администрация почему то нас не поддерживает и остается равнодушной.

Кстати говоря, главная страница веб-сайта государственного учреждения образования «Гимназия № 71» буквально начинается с раздела «Школа безопасности для детей и родителей»...

Достается и домашним животным. Татьяна рассказывает: соседский котенок, играя, выскочил на улицу. Котенка тут же, на глазах у детей, переехала машина. Раздавило всю заднюю часть его тельца. Котенка повезли в ветеринарную клинику, но там помочь пострадавшему животному ничем не смогли. Котенка усыпили — за 16 рублей.

В условиях зимнего гололеда риск случайного наезда и прочих ДТП возле школы на Космодемьянской значительно возрастает. «Неужели они хотят повторения минской трагедии?», — риторически вопрошает один из участников собрания.

Буква закона и деревья

В апреле этого года жители улицы коллективно обратились в администрацию Советского района с просьбой урегулировать ситуацию. Просили ограничить движение по их улице во избежание ДТП с участием детей. Однако ответа в отведенные законодательством сроки они не получили. Лишь через два месяца, в июне 2017-го, пришла бумага из районной администрации. В ней было сказано, что выписано предписание на перенос знака, запрещающего въезд, на несколько десятков метров — таким образом, чтобы он ограничивал подъезд к школьной калитке. Предписание было выдано 12 июня, но до сих пор это не было сделано — знак-«кирпич» так и стоит на прежнем месте, у самого забора школы! Видимо, именно его сегодня и должна была перенести в пожарном порядке прибывшая бригада. Но поскольку мы приехали почти одновременно, сделать этого они не успели.

На деле же на обращения жителей администрация реагировала весьма своеобразно — выкопала деревья на площадке у подъезда к школе. Деревья были приобретены жителями за свой счет и высажены на субботнике осенью 2016 года. Здесь же были разбиты и клумбы с цветами. Но администрация потребовала убрать все это — на основании того, что посадка «объектов растительного мира» не была согласована, под ними проходят газовые коммуникации, и так далее. Активисты согласились пересадить деревья, но после того, как администрация привезет на площадку чернозем, чтобы оставить тут хотя бы травяной покров. В начале декабря работники коммунальных служб приехали на нескольких машинах, выкопали и увезли все растения. А сегодня в отношении некоторых жителей за «самовольную» посадку уже начат процесс привлечения к административной ответственности.

Жители недоумевают: «Власти сами призывают нас благоустраивать свои придомные территории. Президент Александр Григорьевич Лукашенко постоянно говорит о необходимости озеленения в нашей стране. Мы посадили деревья а в администрации не пожалели сил и средств, чтобы выкорчевать их».

Так же на площадку завезли изрядное количество гравийной подсыпки. Жители улицы Космодемьянской высказывают предположение, что на площадке, освобожденной от деревьев, будет устроена автостоянка. В коммунальном отделе администрации Советского района это опровергают, а подвоз щебенки объясняют необходимостью засыпать лунки, оставшиеся от деревьев. Однако жильцы говорят, что администрация гимназии № 71 инициировала опрос среди родителей о необходимости обустройства при школе автостоянки. И разумеется, подавляющее большинство опрошенных родителей поддержало это предложение.

Жизнь — это улица с двухсторонним движением Разумеется, у каждой стороны конфликта в этой ситуации есть своя правда. Папы и мамы учащихся хотят, чтобы их дети учились в престижной школе, пользующейся репутацией «элитного заведения». И готовы возить сюда своих гимназистов на машине через весь город. При этом им, разумеется, надо как-то заезжать и парковаться. Можно войти и в положение руководства школы, и администрации Советского района. Закон есть закон, и он должен исполняться. Самовольные посадки, например, действительно запрещены.

Но кто войдет в положение жителей улицы Зои Космодемьянской? Почему они вынуждены страдать от неожиданного наплыва автомобилей на их неприспособленную для такого движения улицу? Должны ли они пребывать в постоянном напряжении из-за своих детей и внуков, рискующих оказаться под колесами? И самим пробираться между рядами машин на узкой улице? Видимо, следует думать и о тех родителях и детях, что ходят в школу пешком — между лавирующим транспортом.

А если в отношении «самочинных» деревьев буква закона соблюдается, то почему этого нет в отношении тех же автомобилей? Ведь до сегодняшнего дня парковка чужих авто у СШ № 71 и на улице Космодемьянской является нарушением ПДД.

«Если бы ГАИ захотело, оно бы за день тут месячный план по штрафам выполнило», — шутят два бывалого вида мужчины, чуть позже присоединившиеся к собранию жителей улицы. Так же, согласно СТБ 1538 от 2005 года «Искусственные неровности на автомобильных дорогах и улицах. Технические требования и правила применения», территории возле школ и других детских учреждений имеют право быть ограничены «лежачими полицейскими» и другими мерами снижения скоростного режима. В ответе администрации Советского района сказано, что на улице Космодемьянской установлены знаки «Дети» и ограничение скорости до 40 километров. Так-то оно так, и с формальной точки зрения, может быть, «все меры приняты». Но, по мнению жителей и по излагаемым ими фактам, эти меры далеко не всегда помогают. Так стоит ли ждать трагической развязки?

Руководство ряда гомельских школ, например, СШ № 44 или СШ № 8 на «Старом Аэродроме», весьма надежно ограничило подъезд к своей школьной территории.

К тому же подъезд к школе № 71 со стороны улицы Космодемьянской — далеко не единственный. По подсчетам активистов, прилегающая к ней территория имеет как минимум 5 входов-выходов. Калитка со стороны Космодемьянской — вообще-то боковая, запасная. Центральный же вход к школе расположен со стороны улиц Леваневского, 60 лет СССР и Новолюбенского переулка. Кстати говоря, именно перед центральным входом есть гораздо более просторная и удобная площадка, намного лучше приспособленная под парковку. Однако, по мнению местных жителей, их улица превратилась в «парадный подъезд» потому, что для автомобилей путь по Космодемьянской является более коротким и удобным. Но кто обеспечит удобство существования людям, здесь проживающим?