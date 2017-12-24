Владимир Журавель: Ушел сам. Решение созревало долго 1 24.12.2017, 14:47

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Владимир Журавель

Прощальное интервью экс-главного тренера брестского «Динамо».

Наконец он взял трубку, и мы договорились о встрече, пишет Василий Сарычев для vb.by.

Предупредил: не факт, что интервью, больше для личного понимания. Потому что обещал.

- Уже возле «Беларуси», - отзвонил я, приближаясь к месту встречи.

- Не вижу вас.

- Прохожу «Матрицу»...

- Думаете, я знаю, где эта «Матрица»? - улыбнулся Владимир при встрече. - Я в город почти не выходил. После тренировки - домой, готовиться. Так и в Гомеле жил...

Перед сезоном и после, по ходу, когда все шло нормально, Владимир предлагал приходить пообщаться без диктофона. «Почему домой? - я терялся в догадках. - В работу нельзя впускать приятельство. Как после этого писать объективно?» Бог мой, какое приятельство! Я поздно понял, что не за тем звали: он просто не знал других мест.

«На Советской за год был раза два»

Владимир Иванович, как проводили время вне футбола?

- В основном дома - в выделенной клубом квартире: смотрел игры, анализировал... Кафе, рестораны - не мое. На Советской за год был два раза, по-моему. Я домашний человек. А семья оставалась в Минске, не срывали ребенку школу.

- Сезон принес вам пользу?

- Дал новый опыт. Дважды строили команду заново: в предсезонку и летом, когда пришла группа ребят. Был очень приличный подготовительный период, правда, гонка за Кубком привела к тому, что чемпионат ушел на второй план, с лета пришлось наверстывать. Приход опытных ребят и стабилизация игры позволили решить задачу, которую мы сами себе поставили.

Четвертое место - немножко ни то, ни се...

- Да, это не призовая тройка, но в спорте нужна какая-то зримая цель, а в реалиях, в которых мы находились, четвертое место было максимальным. Несмотря на большое отставание, в последнем туре мы задачу решили. По-моему, четвертое место Брест занимал давно...

- Совсем не занимал. Были третьими в первом чемпионате, а потом четверть века - с шестого по -надцатые. В какой момент вы почувствовали, что пошли игровые трудности?

- В первом круге. Не хватило нам переключения с Кубка на чемпионат: пройдя минское «Динамо», БАТЭ, ребята с горящими глазами ждали следующих раундов, а на первенство настроиться не могли. Этого нельзя было допускать, но сыграть на два фронта мы не сумели и сильно отстали от группы лидеров.

- По весне многие прогнозировали, что вы станете главными конкурентами БАТЭ. Какую пищу дали первые кубковые матчи?

- Кубковые матчи всегда стоят особняком. В Бресте удался быстрый гол, выиграли 2:0 и в Борисове выстраивали игру уже по результату. Делать выводы было рано, БАТЭ - более опытная, сыгранная команда, но мы поняли, что можно бороться. Чего не хватило, так это стабильности в наборе очков.

«Лучшим футболистом назвал Торреса»

- Вы вышли в еврокубки, и в разгар подготовки к старту вдруг появилась информация, что Журавеля меняют на другого тренера...

- Не скажу, что все это прошло мимо меня, я видел происходящее изнутри, но помех для подготовки к матчам не испытывал. Ситуация была раздута средствами массовой информации, но в любом случае мы профессионалы и должны сохранять спокойствие, срывать подготовку к матчам было нельзя.

- Удалось?

- В большой мере да. Мы неплохо сыграли в Австрии (1:1) и выстроили стратегию на домашний матч. К сожалению, два курьезных гола выбили нас из колеи.

- Удивил не столько приход в команду новых людей в канун старта в Лиге Европы, сколько то, что они с листа были поставлены в состав.

- Любая команда в трансферное окно старается доукомплектоваться. Первый круг дал пищу, какие-то позиции требовали усиления. Милевский, Нивалдо, Веретило, Нехайчик - серьезные игроки, и то, что они оказались свободны, надо было использовать.

- Жереми Малерба и Александра Вуячича можно назвать трансферными ошибками?

- Перед приглашением потенциальных новичков в любом случае отсматривают, изучают. Вуячича мы хотели пригласить еще в начале сезона, но он сделал выбор в пользу другой команды. Летом он все же пришел к нам, но оказался в неважной форме и проявить себя не смог. Возможно, полгода в Таиланде повлияли не лучшим образом, хотя он у нас очень старался, дорабатывал индивидуально. Возможно, ему не хватило времени на адаптацию, а нам некогда было ждать. Жереми - вратарь неплохого уровня, но некоторыми голами сильно подвел. Здорово сыграл в Австрии, а через неделю в Бресте нас «похоронил». По человеческим качествам, отношению к делу к нему не было вопросов, но не сложилось.

- Обновив состав в трансферное окно, вы сразу почувствовали усиление?

- Думаю, да, второй круг тому подтверждение. В первой половине мы набрали 18 очков, во второй - 33.

- У вас сильно уменьшилась африканская составляющая.

- Отдали в аренду Диксона, чтобы имел больше игровой практики. Фамейе хорошо начал первый круг, работал и во втором, но с приходом Нивалдо в линии появилась конкуренция.

- Где-то на стыке кругов пошел слух, что Торрес недоволен тренером и хочет уходить из команды.

- Для меня такие слухи были откровением. Мы не конфликтовали, не было и вопросов по тренировочному процессу. Действительно ли у него были такие мысли, я не знаю, мне он такого не говорил. Моменты, которые нужно исправлять и улучшать, есть у каждого футболиста, и Чино не исключение. Но его прогресс очевиден. 10 голов и 5 результативных передач - такой статистики он в прошлой своей карьере не имел. В опросе я назвал его лучшим футболистом чемпионата - хотел, чтобы это был игрок нашей команды.

- А я назвал Чиди Осучукву...

- Чиди - один из основополагающих наших игроков. Его работа с мячом, пластичность привлекают на трибуну болельщиков. Сезон провел ровно и для первого года неплохо, а в следующем, уже узнав, кто есть кто, поняв специфику нашего чемпионата, - надеюсь, еще прибавит.

«Журавель как игрок давно умер»

- Был ли в составе футболист, близкий по манере к Журавелю в игровую пору?

- Журавель как игрок давно умер, мы просим играть так, как требует современный футбол. Основной посыл был, чтобы ребята получали удовольствие от игры и при этом достигали результата. Я никогда не просил команду играть от обороны, и не могло быть установки отдать территорию и работать вторым номером. Мы учили другому: если соперник сильнее нас и мы остаемся без мяча - надо знать, что в таких ситуациях делать в середине поля, на своей половине.

- И сколько команд были объективно сильнее брестчан в этом чемпионате?

- Если отвечать банально: это те, кто выше нас в турнирной таблице. Но в каких-то матчах с будущими призерами мы им не уступали. Во втором круге мы большинство матчей провели с позиции силы. Это подтверждала обработка данных в «инстате» (компьютерная программа для подсчета эффективности действий каждого футболиста. - Авт.) - по технико-тактическим действиям, беговой активности... Я хотел, чтобы команда играла в атаке, и ребята подбирались под эту идею. Да, это сложный позиционный футбол, это отсутствие зон, это много взаимодействия, принятие нестандартных решений. В последнем компоненте по высшему разряду сработал Артем Милевский, отдавал много интересных передач, в том числе голевых...

- Глаза на спине ему даны от Бога, но как удалось подтянуть физически?

- Мне сложно сказать, какая у него идеальная форма, мы сотрудничали всего полгода, но распечатка показывает, что по общему объему работы в нашей команде Артем входил в тройку.

- В тройку?!!

- Да, он хорошо двигался, и это характеристика его физического состояния.

- А команда в целом насколько была работящей?

- По тем матчам, которые обработали, мы в большинстве случаев соперника превзошли - не только в объеме работы, но еще в спринтах, рывках, что сегодня главное в футболе. Потому что объем объемом, но важно, на каких проделываешь, - и выйти на достаточно хороший показатель.

- Опытные игроки, которых подписало «Динамо», приехали в Брест восстановиться, доказать - и продолжить карьеру в солидных клубах?

- Эти вопросы, наверное, лучше задать футболистам. По тому, что я видел, по отношению к работе - не замечал, чтобы кто-то приехал перевести дух. Они работали на полную, а какие преследовали цели - знают только они сами.

- Какой из линий команды вы остались довольны?

- Не стал бы их разделять, тем более что практически в любой линии - в центре защиты, и в опорной зоне, и на флангах хотелось что-то добавить. Всегда есть моменты, требующие улучшения.

- И вы определились, какие конкретно позиции требовали усиления на следующий сезон?

- Конечно, и обсуждали это с руководством.

- Назовете?

- Не стоит. Это уже вопрос нового тренера, а у него может быть другой взгляд. Скажу только, что мои желания касались двух-трех позиций.

- О вас говорили: Журавель - мягковатый тренер...

- Я это слышу постоянно на протяжении многих лет. Это мне не мешает работать. На самом деле не столько о мягкости идет речь, а о принципах, по которым я работаю. Для меня главное, чтобы футболист осознавал, что и для чего он делает на поле - так его кпд будет выше, чем под стрессом, и к мягкости это никакого ношения не имеет. Надо строить коллектив, который будет работать как одно целое - за город, за свое имя. Мотивационных моментов много. Нужно, чтобы игрок понимал и делал от души, а не из-под палки.

«Клуб дал мне больше, чем дал я»

- Ну и главный вопрос: как получилось, что после позитивного, шедшего по возрастающей сезона вы ушли из команды? Ну, или вас ушли?

- Уход был моей инициативой, причины и мотивы в одном абзаце не объяснить. Как вышло, так вышло. Скажу лишь, что это не совсем импульсивное решение, на его созревание был целый год. При этом я понимаю, что команда и клуб дали мне, наверное, больше, чем дал я.

- Что вы в это вкладываете?

- Мне дали возможность поработать с хорошими игроками. Для команды были созданы отличные условия. Я получил хороший опыт, в том числе международный, пусть и через товарищеские матчи. Смог выиграть свой первый тренерский трофей, до этого были только вторые места. Так что в спортивной части у меня только позитив, и я благодарен клубу, футболистам, руководителям, болельщикам.

- Но вы уходите, и это решение неожиданно для футболистов.

- Надеюсь, они меня поймут.

- У вас уже есть конкретика по трудоустройству?

- Пока нет.

- Уходили в никуда?

- На тот момент я не имел ни предложений, ни даже разговоров на эту тему. Варианты стали появляться после того, как мы не продлили отношения с клубом.

- Не жаль все оставлять?

- Жаль, конечно: команда - это кусочек души. Я буду вспоминать атмосферу брестских трибун. Здесь замечательные болельщики, они нас поддерживали, помогали, создавали фон. Спасибо им!