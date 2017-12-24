Навальный выдвинут кандидатом в президенты России 17 24.12.2017, 18:48

9,367

В ближайшее время российский политик подаст документы в ЦИК РФ.

Инициативные группы в целом ряде российских городов в воскресенье, 24 декабря, выдвинули оппозиционера Алексея Навального кандидатом в президенты на выборах 2018 года.

Как сообщил на своем сайте сам политик, собрания были запланированы в 20 населенных пунктах, включая Москву, Владивосток, Новосибирск, Омск, Пермь и Красноярск.

Процедуры выдвижения состоялись в Санкт-Петербурге (1797 избирателей - "За"), Саратове (860), Ростове-на-Дону (800) и в Уфе (738). Как видно на распространяемых в соцсетях кадрах с мест собраний, среди пришедших - много граждан среднего возраста и пожилых людей.

742 ppl supported self-promotion of #Navalny in the presidential candidates instead of 500 needed according to Russian law. They voted with the show of hands



“If we win the election, we will definitely change the voting legislation”, - main lawyer of #Navalny headquarters says. pic.twitter.com/auvz9YyCUK — Mykhailo Komadovsky (@mkomadovsky) 24 декабря 2017 г.

В Москве местом встречи группы избирателей стал Серебряный бор, сообщает корреспондент DW с места событий. На территории одного из местных пляжей был установлен шатер, где работали волонтеры. Среди собравшихся были не только пришедшие поддержать политика активисты, но и сотрудники Центральной избирательной комиссии РФ. За выдвижение Навального проголосовали 742 человека. Воздержавшихся и выступивших против среди участников мероприятия не оказалось.

До конца дня политик планирует подать документы в ЦИК

По закону для процедуры выдвижения в состав группы избирателей должны были войти не менее 500 человек. Протокол собрания затем будет направлен в ЦИК РФ, после чего в поддержку кандидата должно быть собрано не менее 300 тысяч подписей избирателей, причем на один субъект Российской Федерации должно приходиться не более 7500 подписей.

До конца дня в воскресенье Навальный планирует подать документы в ЦИК. В случае получения отказа в регистрации он пообещал запустить кампанию по бойкотированию выборов. Обращаясь к другим кандидатам, политик заявил: "Если меня не допустят, снимите свои кандидатуры за 5 дней до выборов".

С помощью подобного сценария политик рассчитывает снизить явку на выборах.

Программа Навального

В среду, 13 декабря, основатель Фонда борьбы с коррупцией опубликовал свою политическую программу. Она предусматривает серьезные изменения в политическом устройстве страны и ее экономических принципах. В частности, политик предлагает повысить минимальный размер оплаты труда до 25 тысяч рублей, ввести компенсационный налог на "нечестно приватизированную" инфраструктуру, учредить специальную независимую структуру по борьбе с коррупцией и начать активный поиск за границей российских денег, похищенных в результате коррупционных преступлений.

Во избежание очередного возврата к диктатуре Навальный предлагает перейти от суперпрезидентской к президентско-парламентской республике.