Навальный выдвинут кандидатом в президенты России

Навальный выдвинут кандидатом в президенты России17
- 24.12.2017, 18:48
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В ближайшее время российский политик подаст документы в ЦИК РФ.
Инициативные группы в целом ряде российских городов в воскресенье, 24 декабря, выдвинули оппозиционера Алексея Навального кандидатом в президенты на выборах 2018 года.
Как сообщил на своем сайте сам политик, собрания были запланированы в 20 населенных пунктах, включая Москву, Владивосток, Новосибирск, Омск, Пермь и Красноярск.
Процедуры выдвижения состоялись в Санкт-Петербурге (1797 избирателей - "За"), Саратове (860), Ростове-на-Дону (800) и в Уфе (738). Как видно на распространяемых в соцсетях кадрах с мест собраний, среди пришедших - много граждан среднего возраста и пожилых людей.
742 ppl supported self-promotion of #Navalny in the presidential candidates instead of 500 needed according to Russian law. They voted with the show of hands— Mykhailo Komadovsky (@mkomadovsky) 24 декабря 2017 г.
“If we win the election, we will definitely change the voting legislation”, - main lawyer of #Navalny headquarters says. pic.twitter.com/auvz9YyCUK
В Москве местом встречи группы избирателей стал Серебряный бор, сообщает корреспондент DW с места событий. На территории одного из местных пляжей был установлен шатер, где работали волонтеры. Среди собравшихся были не только пришедшие поддержать политика активисты, но и сотрудники Центральной избирательной комиссии РФ. За выдвижение Навального проголосовали 742 человека. Воздержавшихся и выступивших против среди участников мероприятия не оказалось.
До конца дня политик планирует подать документы в ЦИК
По закону для процедуры выдвижения в состав группы избирателей должны были войти не менее 500 человек. Протокол собрания затем будет направлен в ЦИК РФ, после чего в поддержку кандидата должно быть собрано не менее 300 тысяч подписей избирателей, причем на один субъект Российской Федерации должно приходиться не более 7500 подписей.
Алексей #Навальный - кандидатам в президенты #РФ: «Если меня не допустят, снимите свои кандидатуры за 5 дней до выборов!» #выборы2018 #Russia pic.twitter.com/Qc6gY5T4Fp— Mykhailo Komadovsky (@mkomadovsky) 24 декабря 2017 г.
До конца дня в воскресенье Навальный планирует подать документы в ЦИК. В случае получения отказа в регистрации он пообещал запустить кампанию по бойкотированию выборов. Обращаясь к другим кандидатам, политик заявил: "Если меня не допустят, снимите свои кандидатуры за 5 дней до выборов".
С помощью подобного сценария политик рассчитывает снизить явку на выборах.
Программа Навального
В среду, 13 декабря, основатель Фонда борьбы с коррупцией опубликовал свою политическую программу. Она предусматривает серьезные изменения в политическом устройстве страны и ее экономических принципах. В частности, политик предлагает повысить минимальный размер оплаты труда до 25 тысяч рублей, ввести компенсационный налог на "нечестно приватизированную" инфраструктуру, учредить специальную независимую структуру по борьбе с коррупцией и начать активный поиск за границей российских денег, похищенных в результате коррупционных преступлений.
Во избежание очередного возврата к диктатуре Навальный предлагает перейти от суперпрезидентской к президентско-парламентской республике.