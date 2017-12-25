В Орше началась посевная? 10 25.12.2017, 14:50

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Коммунальщики в Орше в конце декабря сажают кусты и деревья.

Довольно странную картину могли наблюдать жители улицы Советской в Орше на прошлой неделе, пишет сайт orsha.eu. Как минимум, два дня подряд здесь между берегом Днепра и дорогой высаживали деревья и кусты.

Для посадки растений, работникам приходилось копать не только землю (по сегодняшней зиме она не слишком промерзла), но и снег. Шансы, что саженцы переживут зиму и весной смогут покрыться зеленью, при этом, не слишком высоки.

Хотя, действительно, есть отдельные виды растений, которые сажать зимой, в принципе, можно, но и тогда шансы на то, что они приживутся, невелики.