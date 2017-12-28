Брестские таможенники изъяли контрабандные устройства для майнинга 12 28.12.2017, 12:03

3,861

Фото: Брестская таможня

Общая стоимость чипов для добычи криптовалют — $12 тысяч.

В Бресте таможня составила два протокола за недекларирование товаров на водителей, которые пытались незаконно перевезти оборудование для майнинга криптовалют, пишет tut.by.

Первую контрабанду обнаружили в грузовике Mercedes, который ехал из Германии в Беларусь через пункт пропуска «Козловичи». Машину «просветили» стационарным комплексом и выявили тайники в технологической нише полуприцепа. Оттуда извлекли 3 ASIC-майнера для добычи криптовалют.

Спустя час еще три аналогичных устройства обнаружили в грузовом автомобиле «DAF», который «порожняком» возвращался из Польши в Беларусь.

Общая стоимость чипов для добычи криптовалют — 24 тысячи рублей. Контрабанда изъята таможней до решения суда.

ASIC — это интегральная схема майнинга криптовалют. Считается, что она значительно выгоднее видеокарт, так как при большей мощности потребляет меньше энергии. После появления ASIC-майнинга стали появляться организации и стартапы, который начали добычу криптовалют в промышленных масштабах.

На белорусском «сером рынке» регулярно появляются объявления о продаже готовых ферм для майнинга биткоина или других криптовалют. Цены немаленькие: 5−7 тысяч долларов.