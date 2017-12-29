Иностранных туристов без виз в Бресте и Гродно обяжут покупать белорусские туры 11 29.12.2017, 17:31

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Туристов-«дикарей» через границу не пропустят.

Правительство утвердило порядок безвизового въезда в туристические зоны "Брест" и "Августовский канал" на 10-дневный срок. Ранее режим безвизового въезда для граждан 77 стран ввели для Бреста, Гродно и отдельных районов вокруг них.

Согласно положению, иностранным туристам нужно иметь при себе паспорт или документ, который его заменяет, а также документ на право посещения "безвизовых" зон. Чтобы получить такой документ, необходимо заказать тур от компании, сертифицированной в Беларуси. Это означает, что так называемых туристов-"дикарей" через границу не пропустят, отмечает "Радые Свобода".

В документе на право посещения оговаривается точный срок пребывания туриста в Беларуси. При этом у туроператора можно докупить туруслуги на "дополнительные" дни (всего не более 10 дней).

Если турист задержится по чрезвычайным обстоятельствам (например, из-за болезни или аварии), он или его представитель должен обратиться в ближайший орган внутренних дел и попросить продлить срок пребывания в Беларуси. В случае утраты документа турист может обратиться за копией к туроператору.

Ранее туристы должны были таким же образом заказывать туры у туроператоров для "безвиза" в Гродно и в зоне "Августовский канал". А вот в Беловежскую пущу они могли попасть без посредников, просто заказав услуги в администрации Национального парка.

Через Национальный аэропорт "Минск" на пять дней по-прежнему можно прилетать без заказа туруслуг.

Главный редактор портала "Туризм и отдых" Лилия Кобзик отмечает, что по крайней мере в Гродно туруслуги нужно заказывать именно у белорусских фирм. Правда, стоит это недорого — 5-10 долларов. По мнению эксперта, таким образом власти дают национальным операторам немного заработать на иностранных туристах и регулируют туристические потоки.