Белорус Андрей Орловский проведет бой с голландцем Штефаном Штруве 2 29.12.2017, 21:30

Андрей Орловский

Поединок состоится 3 марта на шоу UFC 222 в Лас-Вегасе.

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский (26-15, 1 NC) проведет свой следующий бой против 29-летнего голландца Штефана Штруве (32-9), передает «Прессбол».

Поединок состоится 3 марта на шоу UFC 222 в Лас-Вегасе. Стоит отметить, что белорусский боец еще недавно имел серию из пяти поражений подряд, но в последнем бою одержал победу над бразильцем Альбини.

Штруве в своем последнем бою потерпел поражение от россиянина Александра Волкова, отмечает by.tribuna.com. Всего на его счету в UFC 19 боев — 12 побед, 7 поражений. Среди побед голландца — Стипе Миочич, Антонио Ногейра, Антонио Силва. В текущем рейтинге тяжеловесов UFC Штефан находится на 10-й строчке, Орловский — 12-й.

Прозвище Штруве — «Небоскреб». Его рост 212 сантиметров. Орловский на 20 сантиметров ниже соперника.