Анимационный фильм белоруски признан лучшим на фестивале в Риге 1 3.12.2017, 20:11

Юлия Рудицкая

Ранее фильм Юлии Рудицкой получил главный приз «Best Animated Film» на фестивале в Калифорнии.

Как сообщила Юлия Рудицкая на своей странице в «Фейсбуке», ее анимационный фильм «И луна остановилась» (And The Moon Stands Still) получил главный приз «Лучший анимационный фильм» на международном кинофестивале 2ANNAS в Риге, передает «Радыё Свабода».

Анимационный фильм «И луна остановилась» ранее получил главный приз «Best Animated Film» на фестивале в Санта Круз в Калифорнии, главный приз за анимацию на кинофестивале «Листопад», был признан лучшим на фестивале «Анимаёвка-2017» в Могилеве, получал награды на международных фестивалях в России, Доминикане, Португалии и других странах.

Юлия Рудицкая родилась в Минске, сейчас живет в Нью-Йорке, работает режиссером, аниматором, иллюстратором и моушен-дизайнером в различных проектах для ТВ, брендов, социальной рекламы, клипах с фокусом на авторское анимационное кино. 35-летняя Юлия Рудицкая - лауреат многих международных кино- и анимационных фестивалей. Она свободно говорит по-белорусски и продолжает снимать в Америке белорусское по духу кино.

- Этот фильм много показывали на различных фестивалях в разных странах, и в Америке, и в Европе, и в Азии. Мне говорили, что в нем очень ощущаются сильные восточноевропейские влияние и мотивы. Особенно это видят те, кто знаком с восточноевропейской анимацией. В фильме есть эпизод о половодье. Я очень много идей, фактуры взяла из того, что видела во время большого паводка в Беларуси, и как скрытые символы и детали включила их в фильм. Это по духу очень белорусский фильм, а не американский в классическом понимании американской кинематографической традиции.

Для меня было странно и одновременно приятно, что в США фильм восприняли и поняли. И не только в США. Поняли его в Китае и в Таиланде, где совершенно разные традиции и культура. Это авторское кино. Но авторская, экспериментальная анимация и в США отличается кардинально от мейнстрима и коммерческой анимации, - рассказывала Юлия ранее в интервью.

В 2011 году короткий фильм Юлии «Будзьма беларусамі» в 2011 году стал настоящим хитом в интернете.