Bitcoin God: Главное, что надо знать о новой криптовалюте 2 31.12.2017, 10:33

Чем новый «клон» биткоина отличается от предыдущих.

27 декабря появился очередной форк биткоина с громким названием Bitcoin God и не менее громким сокращением GOD. О его особенностях и о том, что изменится для держателей криптовалюты, в специальном материале для ForkLog рассказывает аналитик компании Exante Виктор Аргонов.

За 2017 год многие инвесторы привыкли к размножению «биткоинов» и не видят в этом особой угрозы. Основная ветка биткоина никуда не девается из кошелька, а порой в нем еще и бесплатно появляются монеты форка. Но некоторые по-прежнему плохо понимают происходящее и продолжают задавать вопросы: «что за новый форк?», «заменит ли он старый биткоин?», «почему такое важное событие произошло без согласований в сообществе?» и т. д.

Конечно, в ближайшие дни после форка многое о новой валюте остается неизвестным. Но есть и базовая информация, которую желательно знать всем.

Что уже известно

Факт 1. Bitcoin God (GOD) не заменяет официальный Bitcoin (BTC), а является новой независимой валютой

GOD технически независим от BTC. У него своя команда разработчиков, глава — китайский бизнесмен Чандлер Го. Ее создание не было результатом голосования сообщества BTC. После форка BTC сохраняет свой алгоритм и продолжает торговаться там же, где и раньше. Даже если в будущем GOD составит ему конкуренцию, сейчас он не покушается на работу BTC. Кроме бесплатных новых монет в кошельке, о которых мы скажем ниже.

Факт 2. В кошельках владельцев BTC появятся бесплатные монеты GOD

Аналогичный подарок владельцы BTC получили, например, при появлении валюты Bitcoin Cash (BCH). Насколько ценен новый подарок GOD — пока неясно, это решит рынок.

Факт 3. GOD имеет технические преимущества перед BTC

Как известно, BTC имеет ряд технических проблем, среди которых — низкая пропускная способность сети. У него малый размер блока блока, который в ноябре хотели увеличить с 1 MB до 2 MB, но достичь консенсуса сообщества не удалось. С августа в нем есть технология SegWit, позволяющая увеличить размер блока за счет отделения подписей и помещения их в отдельную структуру данных, но и она пока используется далеко не в полную силу. С другой стороны, ближайший конкурент BTC — Bitcoin Cash (BCH) — имеет огромный блок 8 MB, но не использует SegWit. GOD обещает включить в себя преимущества обеих валют и добавить к ним еще некоторые.

На официальном сайте разработчики заявляют о следующих преимуществах GOD. Во-первых, валюта поддерживает SegWit (а в будущем – и Lightning Network) и одновременно имеет увеличенный блок. В-вторых, валюта анонимна — подобно ZCash (ZEC), Dash (DASH), Monero (XMR). В-третьих, валюта поддерживает смарт-контракты, которыми так славится валюта Ethereum (ETH).

Таким образом, GOD полностью или частично «взял на борт» преимущества целого ряда монет: BTC (SegWit/LN), BCH (большой блок), ZEC & DASH & XMR (анонимность), ETH (смарт-контракты).

Факт 4. GOD использует радикально иную модель майнинга: PoS вместо PoW

Современный ажиотаж вокруг майнинга в основном крутится вокруг одного из его методов: PoW (Proof of Work). Награда при PoW пропорциональна вычислительным мощностям, которые предоставил майнер для обслуживания сети. Результат этого — конкуренция майнеров и большой расход электричества. Но зато каждая транзакция подтверждается множеством участников сети, что обеспечивает ее децентрализацию. Именно PoW используется в BTC и множестве других монет. Но у PoW есть как плюсы, так и минусы.

С точки зрения энтузиастов PoW, он не только обеспечивает децентрализацию, но и дает доход людям за участие в создании новой экономики. Идет глобальное перераспределение капиталов в пользу тех, кто идейно близок создателям криптовалют — сторонникам свободного негосударственного рынка. Даже если майнингом начал заниматься случайный человек — он, если использовать марксистскую терминологию, все равно становится классово близок криптовалютному сообществу. Он будет, как минимум, заинтересован в либеральных законах по поводу криптовалют.

Но основная цель PoW — не обогащение майнеров и, тем более, не высокий расход энергии. Цель — децентрализация сети, защита ее от атак. И не все согласны, что PoW — лучший метод для этого. Тем более, что большинство майнеров объединены в огромные пулы. PoS (Proof of Stake) — энергоэффективная альтернатива PoW, при которой награда зависит не от потраченной энергии, а от количества монет в кошельке участника сети.

GOD использует метод PoS. Трудно сказать, будет ли это полезно для популяризации валюты. Но ясно, что нынешние биткоин-майнеры не бросят свою деятельность в пользу новой валюты, где их мощности бесполезны. Это еще один фактор, благодаря которому GOD пока никак не покушается на сеть BTC.

Что остается неясным

Вопрос 1. Насколько долгосрочен прицел разработчиков?

Высокие технические характеристики валюты — это хорошо. Но чтобы они проявляли себя на практике, валюту надо не только выпустить, но и дорабатывать по мере распространения. В ходе эксплуатации почти неизбежны ошибки, которые надо исправлять, да и время будет предъявлять валюте все новые технические требования. Чтобы валюта была конкурентоспособной, за ней должна стоять ответственная команда, нацеленная не только на быстрое обогащение, но и на долгосрочный успех проекта. Последнее, как показывает опыт многих альткоинов, есть далеко не всегда.

Вопрос 2. Какие биржи примут валюту к торгам?

На сайте GOD приведен большой список криптовалютных бирж. Но здесь мы вынуждены верить разработчикам на слово. Известен печальный опыт еще одного недавнего форка биткоина — Bitcoin Gold (BTG) — который многие биржи отказались принимать к торгам. Что будет с новой валютой — покажет лишь время.

Вопрос 3. Какие еще есть рычаги раскрутки у разработчиков?

К сожалению, в современном мире успех товара и проекта по-прежнему зависит не только от его технических возможностей, но и от банальной раскрутки, рекламы. Если валюта действительно будет принята на перечисленные биржи — это замечательно, но это все равно не гарантия глобального успеха. Принятие валюты обменниками, интерес крупных банков, позитивные отзывы от знаменитостей криптовалютного рынка (лидеров мнений) и т. д. — все это тоже важно. Насколько сильные козыри подобного рода есть у команды GOD — пока неясно.