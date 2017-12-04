Названы лучшие упражнения для омоложения организма 3 4.12.2017, 13:26

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Делая эту несложную гимнастику, можно надолго сохранить молодость и здоровье.

Старение происходит по многим причинам. Один из ведущих факторов заключается в накоплении внутри клеток слишком большого количества побочных продуктов обмена веществ. С возрастом способность к их выведению снижается. Можно помочь этому процессу, выполняя специальную омолаживающую гимнастику, пишет segodnya.ua.

Комплекс упражнений для омолаживания организма

Начинайте гимнастику с потягивания.

После сделайте 12 прыжков, чтобы размять нижнюю половину тела. Если физическая форма позволяет, сделайте 12 кувырков на полу для пробуждения верхней половины тела. Если нет, лягте на спину и поднимите руки и ноги. И потрясите конечностями, при этом они должны быть полностью расслаблены. Делайте это около 10 секунд. Далее встаньте и начинайте выполнять упражнения, которые будут стимулировать основные лимфатические узлы тела.

Делайте наклоны головой: вперед – назад, влево-вправо, по 10 раз на каждое направление.

Следующее движение – медленно поднимайте и опускайте руки, 12 раз. Затем поднимайте руки через стороны, также 12 раз.

Для стимуляции паховых лимфатических узлов выполняйте махи ногой по направлению вперед-назад. Нога не должна быть прямая, она может сгибаться. Но вот ту, на которой вы стоите, следует держать прямой. Повторите каждой ногой по 12 раз. Далее сделайте боковые махи ногами, тоже по 12 на каждую. Для этого руки расставьте в сторону, тянитесь коленом к соответствующей руке.

Для следующего упражнения сядьте на пол, обхватите колени руками, округлите спину. Выполняйте перекаты на спине 12 раз.

Встаньте и начинайте похлопывать ладонями тело, проходя по всей его поверхности. По окончанию сделайте глубокий вдох и выдох.

Присядьте на корточки, обхватите колени руками. Сделайте 12 глубоких вдохов и выдохов, активно задействуя диафрагму.

Следующее упражнение: лягте на спину, руки и ноги поднимите вверх. Делайте велосипед всеми конечностями в течение 20 секунд.

Встаньте, поставьте руки на пояс и медленно прогнитесь назад. Постойте 10 секунд, после чего нагнитесь к ногам и обхватите их руками, немного отдохните. Повторите еще 5-6 раз.

Следующее упражнение: лягте на пол и сделайте "мостик", задержитесь на 10 секунд. После опуститесь на пол и притяните колени к груди, сгруппируйтесь. Полежите так тоже 10 секунд. Чередуйте эти позиции 8 раз.

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Омолаживающее дыхательное упражнение

Встаньте, глубоко вдохните, максимально выпятив мышцы живота. На выдохе резко сожмите живот. Повторите 12 раз. Существуют и другие дыхательные упражнения, которые сделают вас моложе.

Омолаживающие упражнения для позвоночника

Сядьте, положив ягодицы на пятки. Руки положите на колени. На вдохе прогните спину, на выдохе – округлите. Голова не двигается. Это движение можно делать активно. Продолжайте выполнять 1-5 мин. К концу упражнения тело разогревается.

Остановитесь, сделайте 3 глубоких входа, на 4 задержите дыхание на 10 секунд, стараясь не напрягать мышцы.

Лягте на спину, колени притяните к груди. На вдохе вытяните прямые ноги под углом примерно 45 градусов, а руки раскиньте в стороны. На выдохе соберитесь обратно в "группировку". Движения активные, шея не прогибается. Делайте 1 минуту. Успокойте дыхание.

Сядьте, скрестив ноги, а кисти поставьте на плечи. Тянитесь левым локтем к правому колену, а правую руку в это время отводите назад, касаясь пола. Повторите с другой рукой. Время выполнения упражнения – 1 минута.

Останьтесь сидеть по-турецки, поднимите руки и тянитесь на протяжении минуты.

Вот и все. Омолаживающая гимнастика закончена. Будьте здоровы и молоды!