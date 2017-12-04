Биткоин стал шестой валютой в мире по обороту 4.12.2017, 19:23

Биткоин оставил позади фунт, российский рубль и корейскую вону.

По данным Банка международных расчетов, биткоин занимает 6-ю строчку рейтинга наиболее крупных валют в мире, оставив позади фунт, российский рубль и корейскую вону, сообщает delfi.lv со ссылкой на Cointelegraph.

Возглавляют список японская иена, китайский юань, евро, доллар и индийская рупия. Аналитики отмечают, что биткоину нужно вырасти всего до $15 тыс., чтобы он обогнал рупию и занял 5-е место.

Расчет сделан исходя из стоимости биткоина в $10 766. Капитализация криптовалюты при такой цене равна $181 млрд. Другие криптовалюты также присутствуют в списке. Так, эфир занял 17-е место, а Bitcoin Cash остановился на 20-м, опередив чешскую крону и южноафриканский рэнд.

В воскресенье стоимость биткоина впервые пересекла значение $11 700, обновив исторический максимум. Инвесторы ожидают в этом месяце начало торгов фьючерсами биткоин, что станет важнейшим этапом в развитии первой криптовалюты.

В пятницу Комиссия по торговле товарными фьючерсами заявила о том, что разрешит проводить торги биткоином на двух крупнейших биржах США. Рост курса начался после нескольких дней резкого падения - в ночь со среды на четверг курс снизился до менее $9 тыс. В числе причин называли массовые перебои в работе американских бирж, торгующих криптовалютой.

Аналитики также связывали резкое падение с коррекцией и фиксацией трейдерами прибыли после достижения нового исторического максимума. Многие наблюдатели предрекали биткоину обвал, после того как он достигнет отметки $10 тыс. По каким-то причинам эти люди были уверены, что от данного уровня начнутся массированные продажи.

Ралли поддерживает новость о том, что Чикагская товарная биржа (CME Group) назвала дату запуска торгов фьючерсами на биткоин — 18 декабря. Фьючерсные контракты на биткоин будут торговаться на двух биржах: CME и CBOE Futures Exchange, кроме того, Cantor Exchange представит спекулянтам возможность торговли бинарными опционами.

Новые контракты будут запущены на платформе CME Globex на условиях денежных расчетов и будут основаны на CME CF Bitcoin Reference Rate (BRR) – референсной ставке биткоина по отношению к доллару США, составляемой CME Group на данных Bitstamp, GDAX, itBit и Kraken, сообщает forklog.com.

На начальном этапе фьючерсные контракты будут связаны с различными инструментами по управлению рисками, включая первоначальную маржу в размере 35%, лимиты на позиции и внутридневные цены, отметил Терри Даффи. Ранее глава CME Group заявил, что решение о запуске торгов фьючерсами на биткоин никак не связано с резко выросшей в этом году ценой первой криптовалюты.