Биткойн вновь ждет разделение 5.12.2017, 9:37

23 декабря может появиться очередная версия биткойна — Lightning Bitcoin.

Авторы проекта обещают более быстрые транзакции, меньше ограничений, больше анонимности, смарт-контракты и настоящую децентрализацию, говорится на сайте проекта, пишет hightech.fm.

Более быстрая версия биткойна должна появиться на 499 999 блоке блокчейна этой криптовалюты. Проект поддержали такие криптобиржи и «кошельки», как CEX.io, BTCC, BtcTrade, OKEX, Huobi, TaiYi, BCEX и Allcoin. Сообщается, что после «форка» все держатели обычных биткойнов получат Lightning Bitcoin в соотношении один к одному.

Разработчики нового блокчейна биткойна недовольны в первую очередь ограничениями, которые накладывает старый. Транзакции стали занимать очень большое время, а алгоритм «доказательство работы» мешает настоящей децентрализации. Помимо этого, в биткойне не реализован эффективный механизм смарт—контрактов. Таким образом, разработчики новой версии криптовалюты обещают объединить преимущества эфира и биткойна, создав более функциональную криптовалюту.

Для нового биткойна будет внедрен алгоритм подтверждения транзакций DPoS с величиной блока 2 мегабайта, у традиционного биткойна — 1 Мб. Именно из-за него будет обеспечена скорость. Новые блоки могут создаваться с интервалом в 3 секунды, для старого биткойна нормой был интервал в 10 минут. Так что майнинг ускорится и заниматься им можно будет с помощью центрального процессора компьютера, а не видеокарты.

В начале августа биткойн уже разделился на две криптовалюты — Bitcoin Cash и биткойн. Необходимость быстрее и эффективнее проводить транзакции стала главной причиной «гражданской войны» в биткойн-сообществе. Подобные «хардфорки» делают, чтобы дать биткойну то, чем его не наделили изначально. Но разделение на большое количество альтернативных ветвей не самым лучшим образом сказывается на доверии к криптовалютам в целом.