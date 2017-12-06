Михаил Пастухов: И упразднить пост президента 20 6.12.2017, 8:02

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Михаил Пастухов

Шесть советов бывшего судьи Конституционного суда, как вернуть Беларусь к демократии.

Бывший судья Конституционного суда Беларуси Михаил Пастухов выпустил книгу «Под знаком Конституции». Это сборник статей, которые Пастухов печатал в газете «Свободные новости» в течение последних 4 лет. Статьи дополнены комментариями, в которых автор переосмысливает проблемы и дает советы, как их решить, пишет svaboda.org.

6 основных советов юриста Михаила Пастухова о том, что нужно сделать белорусскому обществу, чтобы вернуть страну на путь демократии и прогресса.

Вернуть свободные и честные выборы

Чтобы провести свободные и честные выборы, нужно обеспечить свободную деятельность всех политических партий. Начинать надо перед ближайшими местными выборами. На них нужно обеспечить равные условия, в том числе - равную государственную поддержку. Главные требования к таким выборам - новый избирательный закон, изменение состава Центральной избирательной комиссии и обновление участковых комиссий, в которые должны войти представители всех партий. После свободных местных выборов нужно провести свободные парламентские выборы.

Упразднить должность президента

Надо вернуться к Конституции 1994 года, а учитывая, что прошло достаточно много времени, нужно и в нее внести изменения и дополнения. В том числе я полагаю, что для Беларуси должность президента чрезмерна. Этот институт не прошел испытания демократией, не выдержал экзамена временем, у нас президент стал причиной многих бед и испытаний.

Ввести должность омбудсмена и упразднить смертную казнь

Незамедлительно ввести должность омбудсмена - наделенного государственной властью чиновника, обязанностью которого станет защита прав человека. Введение должности омбудсмена начнет процесс возвращения Беларуси на путь страны, в которой гражданские и политические права людей не только декларируются, но их действительно стараются соблюдать. Также нужно объявить мораторий на смертную казнь. Это продемонстрирует всему миру наш ценностный гуманистический выбор.

Сократить силовые структуры

Надо сократить огромную армию людей в форме, прежде всего тех, что служат в МВД и других силовых учреждениях, в том числе в спецслужбах, которых у нас много. Это даст возможность повысить людям зарплаты и пенсии.

Провести судебную реформу

Нужно обновить состав судов и провести судебно-правовую реформу. Судей нужно не назначать, а выбирать по рекомендации соответствующих органов судебного самоуправления. Утверждать кандидатуры судей должны представители парламента и местных органов власти.

Вступить в Совет Европы

Беларусь должна вернуться в семью европейских народов через возвращение в Совет Европы, на деле уважать европейские ценности. А это невозможно без отмены смертной казни и настоящих демократических реформ.

Михаил Пастухов проведет презентацию своей книги «Беларусь под знаком Конституции» 6 декабря в минском «Пресс-клубе» (улица Веры Хоружей, 3-601), начало в 16 часов.