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Как белорусы 100 лет назад объединились ради своего государства

  • 6.12.2017, 8:24
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На Первом Всебелорусском съезде делегаты с самыми разными взглядами договорились о борьбе за независимость.

Белорусская народная республика и советская социалистическая. Толчком для их образования стало событие, которому белорусы не слишком уделяют внимания и не ценят на государственном уровне, говорится в репортаже «Белсата».

Сто лет назад, 5-го декабря по старому и 18-го по новому стилю, в здании городского театра в Минске (ныне театр имени Янки Купалы) начался Первый Всебелорусский съезд. Несмотря на разницу взглядов сторонников независимости и федерализации, делегаты смогли договориться.

Полностью репортаж смотрите тут.


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