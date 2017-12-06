Премьер Израиля назвал «историческим днем» решение Трампа по Иерусалиму 4 6.12.2017, 22:18

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Биньямин Нетаньяху

ФОТО С САЙТА EADAILY.COM

Биньямин Нетаньяху прокомментировал решение президента США признать Иерусалим столицей Израиля.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. Нетаньяху назвал это событие «историческим днем» и «важным шагом на пути к миру», передает РБК.

В своем заявлении, выдержки из которого приводит Associated Press, Нетаньяху отметил, что страна «глубоко признательна» Вашингтону. Он пообещал продолжить работу с «президентом и его командой по воплощению этой мечты [о мире] в жизнь». ​Нетаньяху также призвал другие страны последовать примеру США.

В среду, 6 декабря, Трамп заявил, что для США пришло время признать Иерусалим столицей государства Израиль. Он объяснил, что этот шаг символизирует новый подход страны к палестино-израильскому урегулированию. Он добавил, что данное решение не означает отход США от приверженности мирному урегулированию израильско-палестинской проблемы.

Трамп также отдал распоряжение Госдепу разработать план по переносу посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.