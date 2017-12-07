Будут ли белорусы штурмовать обменники перед Новым годом? 19 7.12.2017, 9:44

8,214

Фото: Reuters

С 1 января доллар может начать расти рекордными темпами.

Объем чистой продажи валюты белорусами снизился почти вдвое.

По данным Нацбанка, за ноябрь население на чистой основе сдало банкам всего 64,9 млн долларов. Это самый низкий показатель за последние почти два года. Для сравнения: в октябре чистая продажа составила 147,7 млн долларов, пишет zautra.by. Что происходит со сбережениями белорусов?

Экономист Лев Марголин считает, что ответить на вопрос об уровне оставшихся сбережений населения, поможет ситуация в наступившем месяце.

– Люди готовятся к празднованию Рождества и Нового года, связанные с этим затраты могут вызвать повышенную продажу валюты. Если в декабре этого не случится, то можно будет предположить, что валютные заначки заканчиваются, – говорит экономист.

Лев Марголин полагает, что объявленный властями «рост средней зарплаты» в последнее время не привел к увеличению сбережений населения.

– Средняя зарплата действительно немножко «росла», но не совсем естественным способом. Дай бог, чтобы ростом зарплат хотя бы компенсировать рост цен на продукты и коммунальные услуги, — говорит экономист.

Курс белорусского рубля в уходящем году оставался «стабильным». Повлияло ли это на поведение белорусов, которые ранее предпочитали хранить сбережения в иностранной валюте?

Доля рублевых депозитов растет, но растет очень медленно, констатирует экономист.

– Я думаю, что новогодний период даст обратный толчок. Курс доллара начал расти, многие опасаются, что его рост ускорится, – отмечает Лев Марголин.

Более того, в этом плане настораживает поведение белорусских властей. Заявления о необходимости «роста зарплат» заставляют с подозрением относиться к устойчивости белорусского рубля.