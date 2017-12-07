Иностранные инвесторы все быстрее выводят деньги из Беларуси 7 7.12.2017, 11:10

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Парадоксальная ситуация сложилась в белорусской банковской системе.

С одной стороны, чиновники чуть ли не хором говорят, что страна нуждается в иностранных инвестициях, с другой, нерезиденты Беларуси все активнее забирают свои средства из белорусских банков.

Так, в октябре объем средств, привлеченных белорусскими банками у нерезидентов в иностранной валюте, снизился на 356,5 млн. USD и составил на 1 ноября 4 521,9 млн. USD. А за год, то есть по сравнению с 1 ноября 2016 года данный параметр сократился на 1 713,2 млн. USD, то есть на 27,5%, немногим более чем на четверть, пишет select.by.

Причиной вывода средств нерезидентов из белорусских банков стало, по-видимому, не столько потребности нерезидентов в валюте, сколько отсутствие возможности выгодного размещения валютных ресурсов в Беларуси.

При этом резиденты Беларуси отказываться от своих валютных накоплений не спешат, несмотря на значительное превышение ставок по рублевым депозитам над ставками по валютным, а также относительную устойчивость курса белорусского рубля.

Так, объем средств, привлеченных банками от резидентов в иностранной валюте, в октябре вырос по сравнению с сентябрем на 151,7 млн. USD и составил 13 717,9 млн. USD. А за год данный параметр увеличился на 230,9 млн. USD.

В целом валютные пассивы белорусских банков в октябре сократились. Их снижение было отчасти компенсировано ростом пассивов в белорусских рублях. В октябре они увеличились по сравнению с сентябрем на 349,7 млн. BYN и достигли 27 752,5 млн. BYN.

При этом суммарный объем средств, привлеченных банками от населения и предприятий, сократился. Объем средств физических лиц снизился по сравнению с сентябрем на 154,2 млн. BYN — до 21 533,8 млн. BYN. А объем средств субъектов хозяйствования вырос, но не намного: на 59,5 млн. BYN — до 14 380,9 млн. BYN.

Рост величины пассивов белорусских банков в октябре обеспечили органы государственного управления и другие депозитные организации. Объем средств, привлеченных банками от них, в октябре увеличился соответственно на 405,4 млн. BYN и 326,3 млн. BYN (до 5 687,9 млн. BYN и 1 751,9 млн. BYN соответственно).

Нацбанк при этом объем своих средств в белорусских коммерческих банках сократил на 28,7 млн. BYN — до 139 млн. BYN. А собственный капитал банков увеличился, но не намного: на 64,5 млн. BYN — до 9 522,7 млн. BYN.