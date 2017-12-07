Московский «Спартак» потерпел самое крупное поражение в российской истории еврокубков 4 7.12.2017, 12:06

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Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Москвичи проиграли в Лиге чемпионов Ливерпулю 0:7.

"Спартак" разгромно уступил "Ливерпулю" в выездном матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 0:7. "Ливерпуль" и "Севилья" вышли в плей-офф, московский клуб занял третье место и сыграет в плей-офф Лиги Европы, пишет "Прессбол".

В другой встрече "Шахтер" одержал победу над "Манчестер Сити" — 2:1. Дончане заняли второе место в группе "F" и вышли в плей-офф.

Ливерпуль — Спартак — 7:0

Голы: 1:0 — Филиппе Коутинью (4, с пенальти). 2:0 — Филиппе Коутинью (15). 3:0 — Роберту Фирмину (19). 4:0 — Мане (47). 5:0 — Филиппе Коутинью (50). 6:0 — Мане (76). 7:0 — Салах (86).