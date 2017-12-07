Чемпионство БАТЭ под вопросом 2 7.12.2017, 20:03

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Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Итоги чемпионата Беларуси по футболу могут пересмотреть.

Белорусская федерация футбола перенесла подведение итогов футбольного сезона на более поздний срок. Заинтересованные стороны в очередной раз намерены оспорить решение по делу Веремко. Чемпионство БАТЭ остается под вопросом.

Заинтересованные стороны оспорят решение исполкома Белорусской федерации футбола от 23 ноября 2017 года по «делу Веремко». Таким образом, возможен пересмотр итогов футбольного сезона 2017 и чемпионства БАТЭ. Официальная церемония «Золотой мяч — 2017», которая должна была состояться в ближайшие выходные, пройдет позднее.

Напомним, 10 ноября апелляционный комитет вернул БАТЭ три очка, которых борисовский клуб был лишен решением дисциплинарного комитета после крупной победы над «Слуцком» (6:0). БАТЭ был признан виновным в неправомерной заявке на игру со «Слуцком» запасного голкипера Сергея Веремко и наказан денежным штрафом в две тысячи базовых величин (46 тысяч рублей).

Спустя неделю после рассмотрения жалобы БАТЭ по «делу Веремко» апелляционный комитет опубликовал мотивировочную часть решения. В ней подробно объясняется, почему отменен вердикт дисциплинарного комитета.

23 ноября в Доме футбола состоялось внеочередное заседание исполкома Белорусской федерации футбола. Инициаторами выступили клубы, боровшиеся за чемпионство. На заседании был озвучен доклад председателя Апелляционного комитета АБФФ Александра Назарова по скандальному «делу Веремко».

Информация была «заслушана и принята к сведению членами исполкома». Никаких решений по этому делу исполком АБФФ не принимал.

26 ноября в драматичном матче БАТЭ вырвал ничью у «Городеи» и за счет побед в личных встречах обошел минское «Динамо» в борьбе за первое место в чемпионате Беларуси.