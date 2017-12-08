Белорусы о скандальном логотипе от Лебедева: В Гомеле нарисуют лучше 8.12.2017, 8:26

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«Джон Федор» уже успел стать интернет-мемом.

Пользователи Сети активно обсуждают логотип, который «Студия Артемия Лебедева» за 1700 долларов разработала для сети фуд-траков из Гомеля «Джон Федор». Они как высказываются о работе дизайнера, так предлагают и свои варианты фирменного знака. Некоторые и вовсе считают, что владельцам фастфуда ни в коем случае нельзя от него отказываться: настолько тот стал узнаваемым.

Согласно опросу, который был прикреплен к публикации на tut.by, 83% читателей статьи логотип не понравился. Тринадцати процентам он все же пришелся по вкусу, пяти процентам «понравился, но не за такие деньги».

Читатели в комментариях к публикации стали предлагать свои варианты логотипов для «Джон Федор». Юзер под ником Це Дюкє предложил за 500 долларов следующий вариант:

Читатель под ником Андрей_Васин предложил черно-белый логотип. И добавил: «Мне хоть сотку заплатите? Столько трудов…»

Пользователь Zombatar рассекретил, откуда взялся один из промежуточных вариантов лого от «Студии Артемия Лебедева».

Читатель василий_хорошко предложил сразу несколько вариантов. Один из них такой.

Пользователь labirint17 написал: «Полностью согласен, что в Гомеле (и вообще в Беларуси) и за половину суммы сделали бы лучше. И даже за бесплатно или за бургер! И чтобы эти утверждения не были голословными, вот вам несколько вариантов логотипа для «идеального хипстерского места в стиле лофт», как позиционируется бургерная, от гомельских рекламщиков».

Заказчик логотипа, соучредитель ООО «Славянский хлеб» Кирилл Помалейкo, в разговоре с журналистом TUT.BY отмечал, что многие белорусские дизайнеры предложили ему бесплатную разработку логотипа. А все ради того, «чтобы показать господину Лебедеву, что в Беларуси есть высококвалифицированные дизайнеры».

Но пока в ООО «Славянский хлеб» не решили, какое лого будут использовать для сети фуд-траков. Тем временем «Джон Федор» успел стать интернет-мемом.