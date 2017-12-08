закрыть
8 декабря 2017, пятница, 17:50
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Даля Грибаускайте и Петр Порошенко встретились в Вильнюсе

3
  • 8.12.2017, 14:35
  • 1,180
Фото: Romas Sadauskas-Kvietkevičius

Президенты Литвы и Украины подпишут ряд документов о сотрудничестве двух стран.

В Вильнюсе 8 декабря встречаются президенты Литвы и Украины Даля Грибаускайте и Петр Порошенко.

Во время встречи президентом министры энергетики обеих стран намерены подписать меморандум, на основе которого литовские эксперты намерены ехать в Украину, чтобы поделиться опытом закрытия Игналинской атомной электростанции, пишет Delfi.

Накануне визита правительство Литвы решило передать Украине семь наземных телепередатчиков, чтобы украинцы могли восстановить трансляции в Донецкой области.

В составе делегации Порошенко, прибывшего 7 декабря вечером, приехали и украинские предприниматели. В ходе визита оба президента откроют экономический форум двух стран.


Интервью

Николай Статкевич: Сейчас в оппозиции - подавляющее большинство
Николай Статкевич: Сейчас в оппозиции - подавляющее большинство
Дмитрий Бондаренко: Все организаторы «дела патриотов» попадают под «акт Магнитского»
Дмитрий Бондаренко: Все организаторы «дела патриотов» попадают под «акт Магнитского»
Леонид Злотников: Новая волна кризиса придет в Беларусь из России
Леонид Злотников: Новая волна кризиса придет в Беларусь из России
Ольга Николайчик: Где наши деньги?
Ольга Николайчик: Где наши деньги?