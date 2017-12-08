Даля Грибаускайте и Петр Порошенко встретились в Вильнюсе 3 8.12.2017, 14:35

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Фото: Romas Sadauskas-Kvietkevičius

Президенты Литвы и Украины подпишут ряд документов о сотрудничестве двух стран.

В Вильнюсе 8 декабря встречаются президенты Литвы и Украины Даля Грибаускайте и Петр Порошенко.

Во время встречи президентом министры энергетики обеих стран намерены подписать меморандум, на основе которого литовские эксперты намерены ехать в Украину, чтобы поделиться опытом закрытия Игналинской атомной электростанции, пишет Delfi.

Накануне визита правительство Литвы решило передать Украине семь наземных телепередатчиков, чтобы украинцы могли восстановить трансляции в Донецкой области.

В составе делегации Порошенко, прибывшего 7 декабря вечером, приехали и украинские предприниматели. В ходе визита оба президента откроют экономический форум двух стран.