Александр Хара: В Украине не хватает правдивой информации о ситуации в Беларуси 3 8.12.2017, 16:59

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Александр Хара

Фото: Facebook

Киев должен развеять все иллюзии насчет Лукашенко.

Шпионский скандал, обвинения украинского президента в невыполнении договоренностей... Что упустили украинские политики, включая президента Украины Петра Порошенко, когда говорили, что Беларусь является надежным другом и союзником Украины?

Может ли Украина подвергнуться нападению со стороны Беларуси, и могут ли украинские граждане чувствовать себя безопасно на территории соседнего государства после арестов уже нескольких украинских граждан и похищения в Беларуси украинца Павла Гриба? Об этом говорилось в беседе сотрудницы украинской редакции «Радио Свобода» Марии Щур с бывшим дипломатом, экспертом негосударственной организации «Майдан иностранных дел» Александром Харой:

- Конечно, нынешнее состояние белорусско-украинских отношений вряд ли можно назвать дружественным, стратегическим, как это зафиксировано в наших документах. Хочу напомнить, что Беларусь была среди тех стран (Россия плюс десять стран), которые голосовали против территориальной целостности Украины во время голосования на Генеральной ассамблее ООН в 2014 году. Беларусь проголосовала «против», когда рассматривался отчет о нарушении прав человека в оккупированном Крыму буквально две недели назад. Это показывает, что ценностно мы абсолютно на разных полюсах.

Беларусь является военно-политическим союзником России. И если мы даже посмотрим в договор о создании этого государства (так называемого «союзного государства России и Беларуси» - ред.), то ключевыми задачами являются согласованная внешняя и оборонная политика. И собственно, это означает, что в конфликте между Россией и Украиной Беларусь с точки зрения права, с точки зрения идеологии сущности режимов (недемократических как в Беларуси, так и в России), является союзником Москвы.

С другой стороны, конечно, Лукашенко пытается балансировать между Россией и другими cтранами, и Украина здесь важный фактор. И поэтому появляются все эти уверения, будто Беларусь не будет использована как плацдарм для осуществления агрессии. Конечно, в Беларуси нет такой цели, как захват Украины или нанесение ударов. Но однозначно Беларусь является такой площадкой, в которой работают российские спецслужбы, разведка. И теперь, исходя из последних нескольких случаев мы видим, что спецслужбы Беларуси (они до сих пор называются КГБ), работают на заказ и в координации с ФСБ против украинских граждан, украинских интересов.

- Этот шпионский скандал, который разворачивается прямо сейчас на наших глазах, для многих в Украине стал неожиданностью на фоне тех очень дружелюбных и хороших отношений с Беларусью.

Я напомню, что произошли три встречи на высшем уровне, последняя из них состоялась уже после того, как с территории Беларуси произошло похищение украинского гражданина Павла Гриба, которого передали российским спецслужбам. Еще одна встреча происходит в то время, когда обвиняют в шпионаже украинского журналиста Павла Шаройко. Почему для Украины это оказалось такой неожиданностью?

- Несмотря на то, что Беларусь является нашим соседом, с точки зрения и истории, и культуры, но информационное пространство не так насыщенно правдивой информацией о том, что происходит в Беларуси и что такое современный режим Лукашенко.

К сожалению, даже те обещания, что украинское телевидение будет вещать на территории Беларуси, не были выполнены белорусской стороной. Но в нашем информационном пространстве в основном присутствуют государственные, то есть фактически контролируемые Лукашенко, средства массовой информации (из Беларуси - ред.). И это большая проблема, что мы плохо знаем, что происходит по периметру - не только с Беларусью. Это первый момент.

Второй момент: мне кажется, иллюзорное отношение нашего высшего политического руководства Беларуси, вера в эти уверения Лукашенко в дружеских отношениях, в то, что он пытается быть посредником между Украиной и Россией в конфликте, и так далее - это воспринимается за чистую монету. Эти знаки внимания, которые господин Порошенко оказывает Лукашенко, если он принимает его в Киеве и говорит о дружеских, личных отношениях - все это вводит в заблуждение украинское общество о сущности режима и угроз, которые этот режим несет, во-первых, для собственных граждан Беларуси, и во-вторых, для Украины.

- Насколько Беларусь представляет опасность сейчас для Украины, во-первых, в военном плане - мы видели эти совместные учения «Запад 2017», и в плане личной безопасности? Ведь, как мы видели, есть основания для того, чтобы на территории Беларуси украинские граждане, по крайней мере некоторые из них, не могли чувствовать себя в безопасности.

- Украинскому гражданину, который даже не работал в органах государственной власти или СМИ, угрожает опасность потерять свободу и даже жизнь, потому что его могут использовать российские или белорусские спецслужбы осуществелния провокаций против Украины.

Но с другой стороны, я совсем не уверен, что господин Лукашенко может контролировать свой сектор безопасности, поскольку у нас есть печальный опыт Украины. Давайте вспомним времена Януковича, когда наши спецслужбы и вооруженные силы возглавляли кадровые офицеры российских спецслужб, которые работали фактически на интересы России, разрушая наши спецслужбы и вооруженные силы.

В течение долгого времени Лукашенко искоренял все демократическое и национальное, и эти пробелы были заполнены идеологией «русского мира». Даже Лукашенко в определенный момент не сможет противодействовать возможной агрессии России с территории Беларуси. То есть, не сам режим как таковой с точки зрения военных угроз опасен для нас, а то, что он фактически не контролируется даже Лукашенко.