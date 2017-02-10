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Валютные кредиты станут выдавать только избранным

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  • 10.02.2017, 9:30
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Карикатура: cartoon.kulichki.com

Нацбанк предпринял очередные шаги по «дедолларизации» экономики.

Национальный банк ужесточает подходы к валютному кредитованию. По информации БелаПАН, белорусские банки готовятся к выполнению очередного решения регулятора и будут создавать резервы по валютным кредитам, которые не являются валютоокупаемыми. Все идет к тому, что кредиты в инвалюте банки станут выдавать только избранным клиентам, пишет обозреватель «Белорусских новостей» Дмитрий Заяц.

«По валютным кредитам коммерческие банки должны будут жестче оценивать корпоративных клиентов. Только в случае, если валютной выручки клиента достаточно для погашения всех валютных обязательств и кредитной задолженности, можно считать, что кредиты таким заемщикам являются валютоокупаемыми», — пояснил журналистам эксперт в финансовых кругах.

Если в части валютного кредитования предприятий подходы Нацбанка меняются, то в части населения остаются неизменными. Вот уже восемь лет в Беларуси запрещено выдавать кредиты населению в иностранной валюте, и вряд ли это ограничение в ближайшее время будет отменено, считают эксперты.

«Признаков того, что запрет на выдачу потребительских кредитов в иностранной валюте в ближайшее время будет отменен, сейчас не видно. Напротив, мы видим четкий сигнал Нацбанка на дедолларизацию всего, чего только можно», — констатирует академический директор Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Екатерина Борнукова. Кроме этого, отмечает эксперт, девальвационные риски все еще сохраняются.


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