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Глава МИД Литвы: Санкции против России нельзя отменять

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  • 10.02.2017, 17:10
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Фото: Iryna Gerashchenko / Facebook

Линас Линкявичус посетил Авдеевку Донецкой области, которая восстанавливается после обострения боевых действий.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус считает, что пока нельзя отменять санкции против страны-агрессора России. Об этом он заявил сегодня в Авдеевке, передает liga.net.

«Я думаю, что тут не то, что не время, но и морально, и политически и по правовым каким-то причинам этого нельзя просто делать», - сказала глава МИД Литвы.

После посещения таких мест, как Авдеевка, по его словам, возникает определенный эмоциональный заряд.

«Думаю, что каждый человек это чувствует», - сказал Линкявичус.

Он добавил, что за один концерт в Литве было собрано 130 тыс евро для местных жителей Донбасса.

«Мы выделим 40 тысяч евро через Красный Крест и 40 тысяч через правительство, советуемся, что нужно, стройматериалы, генераторы, наверное. Вот так - шаг шагом хоть что-то ощутимо сделать, помочь людям. Вместе к победе», - подчеркнул глава МИД Литвы.

10 февраля Линкявичус заявил после увиденных обстрелянных объектов боевиками в Авдеевке о необходимости поддержки украинцам.


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