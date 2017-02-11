Одиссея Сергея Жадана 4 Богдан Яременко

11.02.2017, 15:42

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Богдан Яременко

Конечно, задержание и выдворение из страны, а потом еще обвинение в причастности к терроризму - это не шутки.

Поэтому легкомысленное слово «одиссея» я здесь употребляю только ввиду того, что речь идет о писателе, который к тому же, нужно отдать ему должное, достаточно сдержанно рассказал про свои злоключения.

Есть еще одна причина вспомнить об одиссее, но об этом — позже.

Ситуация с задержанием и депортацией из Беларуси Сергея Жадана, на мой взгляд, нуждается в серьезной дискуссии, и не менее серьезных и сложных выводах в Украине.

Речь, конечно, не о самом Сергее Жадане или, упаси Боже, его придуманной русскими «причастности к терроризму».

Речь также не об ироническом «призыве» талантливого писателя к МИДу отреагировать на его минские перипетии разрывом дипломатических отношений с Беларусью или объявлением крестового похода.

Судя по всему, в момент задержания Сергей Жадан в МИД (посольство Украины в Беларуси), скорее всего, не обращался. А если бы и обращался, то, во-первых, вряд ли добился бы чего-нибудь среди ночи. А если бы и добился, то вряд ли бы украинский консул смог бы помешать белорусским силовикам сделать то, что они сделали.

Теперь, конечно, МИД Украины будет работать. Сергей Жадан - это не какой-то пешеход через границу с сигаретами. Это же уже хорошо известный в Украине и за ее пределами представитель творческой элиты страны, культуру которой мы собираемся популяризировать через украинские институты. А популяризировать украинскую культуру и не защитить интересы и не обеспечить свободу передвижения украинским художникам - это у нас вряд ли получится.

Но вот тут и начинается одиссея.

Приключения Одиссея напрямую связаны с Троянской войной, которая якобы была задумана богами, чтобы избавиться от героев и начать эру людей. Поэтому те герои, которые не нашли смерти на или под стенами Трои, как хитроумный и многострадальный Одиссей, должны были бы погибнуть по дороге домой.

Все просто, все проблемы Одиссея были связаны с тем, что он был носителем определенных качеств, представителем определенного уклада, с которым вели борьбу боги.

Сергей Жадан, как и многие другие украинцы, является носителем ценностей, которые представляют угрозу для режимов в Москве, Астане или Минске даже больше, чем терроризм.

И со всем искренним уважением к Сергею Жадану я поражен, что он не понимает простого факта: те проблемы, которые возникли у него в Минске, произошли именно потому, что он и есть новоявленный крестоносец.

Украинский МИД или украинская власть никогда не объявят никому никакого крестового похода. В их институциональной памяти и организационной структуре не заложены ценностные подходы.

Но своеобразный крестовый поход уже давно объявлен и ведем его мы, украинцы. Наша готовность отстаивать свои права, нежелание жить в искусственных рамках ложной альтернативной реальности и «легальности», которые навязаны нам без учета наших интересов и прав, делают нас такими же эпическими героями, которые, по мнению вполне себе реальных московских или минских божков, должны быть уничтожены, чтобы не ставить под сомнение их олимпийское правление.

Помню сообщения СМИ, как несколько лет назад в Минске на концерте «Океана Эльзы» запретили украинские флаги. Все украинское в закрытых, недемократических обществах на постсоветском пространстве становится трендом демократии, свободы, стремления к переменам.

Пора уже Украине выйти за рамки своего ментального хутора.

Выходя на площади, отдавая жизнь за свободу и право, вступив в вооруженную борьбу с российской нашествием, борясь с коррупцией, разрывая шаблоны власти мы не просто решаем какие-то собственные внутренние проблемы. Мы являемся носителями определенного мировоззрения.

И нашему мировоззрению противостоит не только Россия или отечественная клептократия, но и мировоззрение Трампа и его советников, мировоззрение Марин Ле Пен и т.д.

Но посмотрите также на выступления американцев, протесты румын, борьбу пусть немногочисленной, но самоотверженной и жертвенной белорусской оппозиции - мы далеко не одиноки в своей борьбе.

Поэтому, еще раз подчеркиваю, говорю с нескрываемым и глубоким уважением к Сергею Жадану и его творчеству: если украинец пересекает границу в сторону Мордора (не важно, какой его части - России, Северной Кореи или Беларуси), то уже не существует никаких дружеских посиделок, «просто презентации книги», «просто концерта» или «просто эфира». Вы в походе.

В Беларуси, России, Казахстане украинцы находятся на вражеской территории. И не полагайтесь слишком на официальную ложь о том, что дипломатические отношения с теми странами нам нужны, чтобы защищать права сограждан. Нет у наших сограждан в тех странах никаких прав, потому что там не имеют элементарных прав местные граждане. Там нет права. И защита прав граждан (хоть в Украине, хоть за ее пределами) еще не стала сильной стороной украинской власти.

Поэтому, уезжая в Беларусь или в Россию, засовывая голову в пасть льва, помните, что вам ее могут откусить.

Даже наша индивидуальность является угрозой тамошним режимам. Поэтому не удивляйтесь, что против вас применят силу репрессивной машины. Во-первых, им больше нечего противопоставить нам, а, во-вторых, крестовый поход начали мы.

И мы или получим для себя и для других свой Иерусалим в виде прав и свобод, или превратимся в очередной мертвый или покоренный народ.

Богдан Яременко